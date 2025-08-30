Vorhang auf für die neue Saison! Das sind die Programm-Höhepunkte der bayerischen Theater

Es geht wieder los: Im September starten die Theater in Bayern in die Spielzeit 2025/26. Viele spannende Stücke, Opern und Tanzabende stehen auf dem Programm. Wir geben einen Überblick, was Theaterfreunde bis zum Ende des Jahres geboten bekommen:

Theatersaison 2025/26: Die Empfehlungen für München

Das Residenztheater startet am 26. September, passend zur Oktoberfestzeit, mit einem Volksstück von Ödön von Horváth: „Kasimir und Karoline“. Im (Alkohol-)Dunst des Volksfestes entwirft der Schriftsteller ein Kleinbürger-Tableau, das vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise in den 1920er-Jahren ums Überleben und die Liebe kämpft. Weitere Premieren im Haupthaus des Bayerischen Staatsschauspiels sind die Uraufführung von „Lapidarium“, einem neuen Stück von Rainald Götz (10. Oktober), das Kinderstück „Pippi Langstrumpf“ nach dem Buch von Astrid Lindgren (16. November) und das Musical „Cabaret“ (12. Dezember). Im Cuvilléstheater laufen außerdem „Der Untertan“ nach dem bekannten Roman von Heinrich Mann (9. Oktober) und der Kleist-Klassiker „Der zerbrochene Krug“ (28. November) an.

Ein wenig Ödön von Horváth gibt es auch im Volkstheater , denn Bonn Parks Stück „Glaube, Liebe, Roboter“ wurde inspiriert durch dessen „Glaube, Liebe, Hoffnung“. Park widmet sich in seiner Stückentwicklung den Perspektiven für die Zukunft im Zeichen von Kriegen, Klimawandel und KI (25. September). Auf der kleinen Bühne des Hauses hat „Persona“ nach einem Film Ingmar Bergmanns Premiere (27. September).

Das Gärtnerplatztheater zeigt als erste Premiere „Der tollste Tag“, die Uraufführung einer Oper von Johanna Doderer, deren Inhalt Mozart-Kennern nicht unbekannt sein dürfte. Es ist die Geschichte von „Figaros Hochzeit“ – allerdings mit einem anderen Ausgang (10. Oktober). Nach beschwingter Musik von Johann Strauß choreografiert Ballettchef Karl Alfred Schreiner das Grimm-Märchen „Aschenbrödel“ (20. November).

Ein Mammutwerk steht als erste Premiere der Münchner Kammerspiele auf dem Spielplan: Sieben Stunden „Wallenstein“ verspricht die Ankündigung des Theaters und mehr noch „ein Schlachtfest in sieben Gängen“ nach Friedrich Schiller (4. Oktober). In „Bevor ich es vergesse“ geht es um die Geschichte einer Versöhnung mit dem verstorbenen Vater, die Wiebke Puls als Solo auf der Bühne präsentiert (8. Oktober). „Wachse oder weiche“ ist der Titel der nächsten Premiere am 24. Oktober, hinter der der Kabarettist und gerade entlassene Fastenprediger Maximilian Schafroth steht. „Ein Abend mit Raiffeisenbank, Riesenkürbis und Allgäublues“ heißt es vielversprechend. Mit schwarzem Humor und Livemusik erinnert die Revue „Play Auerbach“ an den Auschwitz-Überlebenden Philipp Auerbach, der viele Menschen bei ihrer Ausreise nach Israel unterstützt hat (4. Dezember).

Einen „Abend mit Raiffeisenbank, Riesenkürbis und Allgäublues" – das will Kabarettist Maximilian Schafroth in den Münchner Kammerspielen bieten. Foto: Tobias Hase, dpa

Die Staatsoper München beginnt die Saison mit Hans Werner Henzes „Die englische Katze“ (5. November). In der Tierparabel geht es um die Frage nach der Selbstbestimmtheit des Menschen innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenlebens – verpackt in einer beißenden Satire. Weihnachtlich und dazu übernatürlich wird es mit „Die Nacht vor Weihnachten“ von Nikolai Rimski-Korsakow (29. November). Kurz vor Weihnachten gibt es den dreiteiligen Abend des Bayerischen Staatsballetts mit dem Titel „Waves and Circles“, der die junge kanadische Choreografin Emma Portner den beiden wegweisenden Choreografen Maurice Béjart und William Forsythe gegenübergestellt (21. Dezember).

Staatstheater Augsburg: Die Premieren der neuen Spielzeit

Am Staatstheater Augsburg steht als erste Premiere der Saison ein Schauspiel auf dem Programm: „Leonce und Lena“ (27. September) von Georg Büchner. Intendant André Bücker, der selbst inszeniert, verspricht ein pralles und buntes Spektakel dieser bitter-süßen Liebesgeschichte zweier Königskinder. „Der lachende Mann“ ist eine Bearbeitung eines Romans von Victor Hugo, im Mittelpunkt steht die aus dem Kino bekannte tragische Figur des Jokers (3. Oktober). Als Familienstück zur Weihnachtszeit kommt in diesem Jahr das Grimm-Märchen „Rapunzel“ auf die Bühne des Martiniparks (8. November). Die erste Opernpremiere ist ein Publikumsliebling: Georges Bizets „Carmen“ (18. Oktober). „Die lustigen Weiber von Windsor“, eine Komödie über Geschlechterrollen und die Sehnsucht nach Liebe, steht außerdem auf dem Programm (29. November). Das Ballett beginnt mit dem zweiteiligen Kammerballettabend „Grey Zone/ Old Land“, der Choreografien von Antonio Ruz sowie des Duos Riva & Repele zeigt (14. November).

Am Ulmer Theater bricht die letzte Spielzeit von Theaterintendant Kay Metzger an. Er geht im Sommer 2026, Greta Călinescu tritt seine Nachfolge an. Foto: Alexander Kaya

Diese Stücke stehen im Theater Ulm auf dem Programm

Mozarts „Idomeneo“ (19. September), Benatzkys „Im weißen Rössl“ (15. November) und Puccinis „La Bohéme“ (18. Dezember) sind in den ersten Monaten die Premieren in der Musiksparte des Theaters Ulm. Um Schuld und Sühne geht es in Dea Lohers Schauspiel „Das letzte Feuer“, das 2008 mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet wurde (2. Oktober). Im Ballett choreografiert Annett Göhre den Klassiker „Giselle“ neu (17. Oktober)

Diese Premieren bietet das Theater Ingolstadt

Insgesamt acht Premieren bietet das Theater Ingolstadt bis zum Ende des Jahres, drei davon im Großen Haus. Los geht es mit „Die Nibelungen“. Das Auftragswerk von Marcel Luxinger und Ivana Sokola überträgt den Mythos in die heutige Zeit und hinterfragt die Motive der unzerstörbaren Treue, des starken Mannes und des Verrats (10. Oktober). Die wohl berühmteste Ehebrecherin der Weltliteratur „Madame Bovary“ steht außerdem auf der Bühne in Ingolstadt. Das Stück nach dem Roman von Gustave Flaubert ist ergänzt durch Texte der Dramatikerin Tine Rahel Völker (24. Oktober). Schließlich erwartet das Publikum noch ein Stück, dessen Inhalt aus dem Kino bekannt ist. „Best Exotic Marigold Hotel“ handelt von einem Hotel, in dem sich ältere Menschen für ihren Lebensabend zusammentun (13. Dezember).

100 Jahre Hildegard Knef: Das Landestheater Schwaben feiert die Ikone mit dem musikalischen Kammerspiel „Der Teufel und die Diva". Foto: Jörg Schmitt, dpa

Die erwartetet Besucher am Landestheater Schwaben in Memmingen

Ins sonnige Italien mit Dolce Vita und Amore entführt die Inszenierung von Carlo Goldonis turbulent-komischer Komödie „Diener zweier Herren“ (26. September). Unter anderem neu im Spielplan des Landestheaters Schwaben sind das musikalische Kammerspiel zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef „Der Teufel und die Diva“ und „Die Odyssee“ nach Homer.

Kulturtipps für Franken: Die Premieren am Staatstheater Nürnberg

In der Stadt, in der jährlich die Spielzeugmesse stattfindet, dreht sich in dem Stück „Die erste Liebe hält 5 Jahre“ alles ums Spielzeug (3. Oktober). Autoren wie Ewald Arenz und Max Czollek haben sich für das Auftragswerk des Staatstheaters Nürnberg in dieser „musikalischen Toy Story“ Gedanken über die Kindheit gemacht. Des Weiteren im Programm des Schauspiels: Schillers „Die Räuber“ (17. Oktober), Oscar Wildes „Bunbury“ (16. November) und Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun“ (12. Dezember). Das Ballett in Nürnberg übernimmt mit vielen Vorschusslorbeeren Richard Siegal. Mit drei eigenen Choreografien, darunter auch sein Signaturwerk „Unitxt“, präsentiert er sich in dem Ballettabend „Noise Signal Silence“ (15. November). Verdis „La Traviata“ (4. Oktober) und „Innocence“ der finnischen Komponistin Kaija Saariaho (2. November) sind die ersten Opernpremieren in Nürnberg.

Premieren in Würzburg: Das wird am Mainfranken Theater gespielt

Ein Klassiker und doch immer wieder aktuell: Shakespeares „Romeo und Julia“ ist in dieser Saison auch im Mainfranken Theater zu sehen (19. September). In den Bürokratiedschungel eines Finanzamtes führt das Stück „Der Fiskus“ (3. Oktober) und in die Schicksalsgemeinschaft eines Musikers mit seinem Instrument Patrick Süßkinds „Der Kontrabass“ (12. November). Im Musiktheater gibt es „La Traviata“ (27. September) und das Jahresende lässt sich „Im weißen Rössl“ feiern (31. Dezember).