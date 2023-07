Theater

14:07 Uhr

Salzburger Festspiele: "Nathan der Weise" als Intensiverlebnis

Plus Regisseur Ulrich Rasche bringt Lessings Groß- und Spätwerk in Überlänge auf die Bühne: ein Theaterabend der besonderen Art.

Das Publikum hat erahnen können, was es erwartet: einen deutschen Klassiker in Überlänge. Gespielt auf einer Apparatur, die ständig in Bewegung ist, gesprochen von einem Ensemble, das sich ganz und gar in den Dienst des Textes stellt. Keine Eingriffe und Modernisierungen, keine Abkürzungen und Gags, die ironische Distanz, Tempo und Unterhaltung liefern können. Einfach nur der Text.

"Nathan der Weise" ist eine vierstündige Texthuldigung

Und: Diese Voraussagen haben sich bewahrheitet. Ulrich Rasche hat Lessings Groß- und Spätwerk „Nathan der Weise“ für die Salzburger Festspiele auf die Bühne der Pernerinseln in Hallein gebracht, als vierstündige Texthuldigung auf karger dreifach geteilter und immerfort rotierender Drehbühne. Das Bühnenbild der reine Minimalismus: fünf raumhohe Elemente auf rotierenden Bahnen angebracht. Deren Clou: Scheinwerfer, die scharf umrissene Lichttüren und -mauern in den Bühnennebel zaubern können - verantwortlich hierfür ebenfalls Ulrich Rasche.

