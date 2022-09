Theater in Ulm: Dieser Kleist wird zur Gegenwart

Plus Das Theater Ulm deutet Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug" vorzüglich, gerade auch durch den Verzicht auf jedes Zeitkolorit.

Bei der Uraufführung 1808 im Weimarer Hoftheater wurde Heinrich von Kleists Parabel über Machtmissbrauch und Abhängigkeiten, "Der zerbrochene Krug", noch ausgepfiffen. Heute gilt es wegen seines brillanten Sprachwitzes und der gescheiten Zurschaustellung von Machtstrukturen als eines der besten Gerichtsstücke deutscher Sprache. Ein Stück, das viele Ausdeutungen erfuhr, von der Klamotte bis hin zum kritischen Diskurs über die Aushöhlung des Rechtsstaats.