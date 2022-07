"Messa di Gloria" im Ulmer Münster: Tanz zur Ehre Gottes

Plus Im Ulmer Münster zeigt das Theater die „Messa di Gloria“ als Gesamtkunstwerk mit Ballett, Chor, Orchesterund Solisten. Eindrückliche Szenen machen die Aufführung zu einer Feier des Lebens.

Die – auch privaten – Einschränkungen, die sich alle Akteure auferlegten, führten zum Erfolg, alle blieben gesund: Das Ballettensemble des Theaters Ulm, das Philharmonische Orchester der Stadt, der Motettenchor des Münsters und zwei Solisten brachten zum Auftakt des Schwörwochenendes unter der Leitung von Friedemann Johannes Wieland ein Gesamtkunstwerk ins Ulmer Münster, das es so noch nie gab.