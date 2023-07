Wenn die Liebe auf Alter und Tod trifft

Plus Die Salzburger Festspiele bringen Michael Hanekes Film „Liebe“ erstmals auf die Bühne. Ein Theaterabend, der existenzielle Fragen berührt und gleichzeitig anrührt.

Ist das nun Mord oder eine Liebestat, ein Verbrechen oder eine späte Erlösung? 2012 hat der große Filmemacher Michael Haneke mit „Liebe (Amour)“ es dem Publikum überlassen, wie es zu Georges Tat steht. Letzterer war vollkommen ausgelaugt und erschöpft, weil ihn die Pflege seiner Frau Anne an physische Grenzen geführt hat. Sie wollte schon lange sterben und hat ihren Mann, als sie noch klar denken und sprechen konnte, darum gebeten, sie gehen zu lassen. Er hat das erst kategorisch abgelehnt.

Haneke hat darin das unauflösbare Dilemma des Alters hinterfragt. Die medizinische Versorgung und gute Pflege können das Leben verlängern, nicht aber die verlorene Gesundheit und Lebensqualität wiederherstellen. Das Alter kann eine tägliche Qual werden, trotzdem kämpfen die Menschen verbissen gegen den Tod. Was aber tun, wenn die Pflegebedürftigen nicht mehr wollen? Was tun, wenn der Lebenswille gebrochen ist, weil jeder Tag nur neue Schmerzen bereithält?