Wenn Drachen tanzen: Das Eukitea-Theater spielt wieder auf der Waldbühne

So sieht es aus, wenn das Eukitea seinen Drachen (Giorgio Buraggi) auf der Waldbühne Anhausen tanzen lässt.

Plus "Die goldene Brücke des Drachen", so heißt das neue Märchen des Eukitea-Theaters, das auf der Waldbühne von Anhausen bald Premiere feiern wird.

Es gibt Drachen, die verbreiten Angst und Schrecken: Sie fauchen Feuer, sie zücken ihre Krallen, dann und wann entführen sie eine Prinzessin. Aber dieser Drache da? Der mitten im Wald bei Anhausen in die Szene spaziert? Der wirkt bei bester Laune, wie eine Ballerina hüpft das Fabeltier in die Luft, schwingt sein Bäuchlein und den Zackenschwanz. Es ist eine Bühnenszene. Auf der Waldbühne von Anhausen probt das Eukitea-Theater sein Sommertheater. Am 30. Juni feiert es Premiere.

Ausgetanzt, der Drache setzt sich auf einen Stuhl am Bühnenrand und streift die Kapuze ab. "Eine Klimaanlage im Kostüm wäre gut", sagt der Schauspieler Giorgio Buraggi, der in der Verkleidung steckt. Aber trotz Sommerhitze - das plüschige Kostüm gefällt ihm, ist ihm gut vertraut. Auch treue Fans des Eukitea-Theaters kennen diese Märchen-Figur schon - alle fünf Jahre hat der Drache namens Barzun seinen Auftritt im Sommer. 2013, 2018, jetzt folgt Teil drei der Saga, die der Leiter des Eukitea-Ensembles Stephan Eckl selber schreibt: "Die Goldene Brücke des Drachen".

