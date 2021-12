Günther Rühle rückt sich zu Leibe

Der hochbetagte Günther Rühle veröffentlicht ein Tagebuch. In "Ein alter Mann wird älter" gibt er Einblick ins Theater und in seine stillgelegte Welt.

Wann fängt man ein Tagebuch an? Vielleicht vereinzelt schon in jungen Jahren, meist wohl erst im vorgerückten Alter – aber dass einer die Erinnerungsseiten seines Lebens als 96-Jähriger aufschlägt und fortführt fast bis zum 97. Lebensjahr – das ist mehr als ungewöhnlich.

Obwohl die Blindheit ihn bremst, schreibt Günther Rühle sein Tagebuch

Günther Rühle ist nicht nur in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Mit aller ihm verbleibenden Kraft suchte er sein dreibändiges Standardwerk „Theater in Deutschland“ (1887 bis 1995) zu vollenden, doch der Abschlussband wird im Mai 2022 nur als Fragment erscheinen. Die dramatisch fortgeschrittene Erblindung – „Ich sehe fast nichts mehr“ – bremste den großen Theatermann aus.

Rühle fühlt sich „stillgelegt“ – und kommt doch nicht zur Ruhe. Denn fortan steigen in ihm die Erinnerungen hoch, das Verdrängte, Vergessene und Nichtbedachte – und das alles bricht sich Bahn in diesen am 10. Oktober 2020 einsetzenden, bis April 2021 terminierten Tagebuchnotizen – geschrieben dank komplizierter technischer Hilfen von einem, der fast nichts mehr sieht und den eigenen Text nicht mehr lesen kann. Der etwas versonnene Titel „Ein alter Mann wird älter“ steht über einem so merkwürdigen wie ergreifenden Tagebuch.

Tagebuch führt vor und hinter die Kulissen

Rühle, am 3. Juni 1924 in Gießen geboren, seit Jahrzehnten in Bad Soden am Taunus lebend, verkörpert selbst ein Stück Theatergeschichte. Ob als einer der großen Kritiker (u.a. bei der FAZ), als Intendant in Frankfurt/Main (1985 bis 1990) oder als Historiker – immer trieb ihn die „Lebenskraft des Theaters“ an, die „Tiefe seiner Schicksale“, sein Vermögen, gesellschaftliche Konflikte zu spiegeln und zu entzünden. Das beginnt für Rühle bei Lessing, setzt sich mit Goethes „Götz“ und Schillers „Räubern“ fort, gipfelt später in den 1920er Jahren, dann bei Brecht und Hochhuth („Der Stellvertreter“), bei Thomas Bernhard, Einar Schleef und in Fassbinders umkämpftem „Müll“-Stück.

Das Tagebuch legt eine breite Theaterspur, führt hinein in Konflikte vor und hinter den Kulissen, beleuchtet Rühles bleibende Verdienste um den Kritiker Alfred Kerr, die Ingolstädter Dramatikerin Marieluise Fleißer, auch um den Schauspieler Bernhard Minetti, der den Kritiker g.r. einst zur Brust nahm („Wie kommen Sie dazu, so was über mich zu schreiben?“) und hernach zu seinem engen Vertrauten wurde.

Lesen Sie dazu auch

Wenn Günther Rühle seine Gebrechen beschreibt, blitzt nicht selten Komik durch

Rühle rückt sich in seinen Notizen ohne Scheu zu Leibe, den Gebrechen, der Leere ringsum, der Angst vor sich selbst, seiner Hilflosigkeit. Er tut das ohne Larmoyanz, in ernüchterten, kurzen Sätzen, durch die nicht selten die Komik blitzt. Er zählt die Schritte, die er ums Haus geht, registriert genau, dass sie immer kürzer, dafür breiter werden. Er schaut in seinen gut gefüllten Gefrierschrank und outet sich als „Mikrowellisten“.

Der Tagebuchschreiber denkt ein ums andere Mal ans Ende, träumt von seinem glücklichen Hinscheiden, und greift doch wieder beherzt nach dem Leben, zieht das Vergangene hervor, die Qualen des Versäumten, die schöne Kindheit in der großelterlichen Bäckerei, vor allem jenen großen Glücksfall, als ein Obergefreiter den Hitler „verschworenen“ 19-Jährigen vor der Exekution eines Deserteurs bewahrt hat. Rühle, 1952 mit einer Arbeit über „Träume und Geistererscheinungen“ bei Gryphius promoviert, ertappt sich oft selbst als Träumer. Er ruft den Vater im Himmel an, hört sich von seiner (verstorbenen) Frau Margret zum Essen gerufen, sieht die Mutter im häuslichen Sessel sitzen, denkt am 6. Januar 2021 an ihren Geburtstag und rechnet sich vor: „Wir wären zusammen 223 Jahre alt“. In all die Selbsterkundungen mischen sich die Zeitläufe, bis hin zum Corona-„Krieg“.

"Ein alter Mann wird älter", Alexander Verlag, 232 Seiten, 22,90 Euro.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.