Karlsruher Hai-Dame Karla bekommt Gesellschaft

Das Karlsruher Naturkundemuseum ist ab Mittwoch um eine Attraktion reicher: Hai-Dame Karla, der heimliche Star im Aquarium des Museums, bekommt Gesellschaft. Der neue Partner, ebenfalls ein Schwarzspitzen-Riffhai, kommt aus Salzburg und heißt Amadeus. Er ist 22 Jahre alt und 1,20 Meter lang.

Im Haus der Natur in Salzburg wurde es ihm zu eng. Nun hat er mehr Platz. Das 240.000 Liter fassende Aquarium im Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe beherbergt den Angaben nach das größte lebende Korallenriff Deutschlands. Amadeus soll am Mittwoch gegen 9.00 Uhr in Karlsruhe eintreffen. Er wird im Hof des Museums ausgeladen und ins Becken eingesetzt.