Ein Darling für Hollywood: Timothée Chalamet spielt im Film Bob Dylan

Ein Mann spielt seine Lieder: Er schrubbt die Gitarre, er nickt im Takt mit seinem Lockenkopf und etwas krumm und genuschelt klingt es, wenn er singt. Eben fast wie das Original. Timothée Chalamet verkörpert in einem neuen Biografie-Film den großen Sänger Bob Dylan, Liedermacher und Literaturnobelpreisträger. „Ich will sein Erbe würdigen, Bob Dylan ist ein amerikanischer Held“, sagt Chalamet in der US-Talkshow von Stephen Colbert. „Angriffslustig, geheimnisvoll, nicht zu fassen“, so beschreibt er Dylan. Ganz anders präsentiert sich Chalamet selbst, wenn er nicht gerade spielt: Der Schauspieler gilt als Darling der Branche. Glamour und Filmkunst verbindet der 29-Jährige mit einem netten Schwiegersohn-Lächeln. Beim Filmfest Berlinale hat er jetzt seinen Dylan-Film „A Complete Unknown“ vorgestellt.

Timothee Chalamet ist ein Liebling Hollywoods

Ein Leben zwischen Blockbuster und Kunstfilm, zwischen USA und Europa: Chalamet ist in New York City aufgewachsen, als Sohn einer Profi-Tänzerin und eines französischen Journalisten. Die Sommer verbrachte Timothée aber bei den Großeltern in Frankreich, in einem 2.500-Einwohner-Dorf im Zentralmassiv. Solche Kontraste sucht der Schauspieler auch im Film: Er spielte den sensiblen Jungen, der an Liebeskummer leidet, im schwulen Drama „Call me by your Name“. Oder den lieben Taugenichts in der Romanverfilmung „Little Women“. Eine Heldenrolle übernahm er im Zukunfts-Epos „Dune“, als Retter eines ganzen Planeten.

Während andere Filmstars ihre Muskeln aufpumpen, bleibt Chalamet der schlanke Typ, der sich einen Schal um den Hals wickelt und jetzt mit französischem Schnauzbart auftritt. Ein Anti-Hollywood-Star? Ja, aber mit Kontakt zum Jetset. Letztens hat ihn die Bild gesichtet, wie er in Berlin fein ausging – „Mal fix mit zehn Bodyguards zum Abendessen“. Mit zehn Beschützern und seiner Lebensgefährtin, Kylie Jenner. Sie ist Schönheits-Influencerin und eine Schwester von Beauty-Business-Wunder Kim Kardashian.

In „A Complete Unknown“ sing Chalamet Dylans Songs

In seiner Rolle als Bob Dylan sucht Chalamet jetzt die ungeschönte Wahrheit: „Das Schlimmste, was wir hätten machen können, wäre Dylans Musik zu bereinigen. Sie sauber klingen zu lassen. Er ist ein Mann aus dem Bergbaugebiet, aus Minnesota, man hört das kalte Land in seiner Stimme.“ Deshalb hat Chalamet auch live, vor laufender Kamera die Songs eingesungen. „Dieser Film öffnet eine Tür für hoffentlich jeden, der noch nicht Fan von Dylan ist.“