Auf der Suche nach neuen Serien? Unsere Streaming-Tipps für den Februar

Im Februar starten wieder neue Serien auf den Streaming-Portalen. Zu unserem Empfehlungen gehören unter anderem "Vikings: Valhalla" und "Der König von Palma".

Henning Baum als König von Mallorca, Neues von der „Bridgerton“-Macherin und eine Zeitreise in die Welt der Wikinger: Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die im Februar bei Streaminganbietern starten:

Suspicion (ab 4. Februar, Apple TV+) Es ist eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte: Uma Thurmans Tanzeinlage im Kultfilm „Pulp Fiction“ mit John Travolta als ihrem Twist-Partner. In der Thrillerserie „Suspicion“ spielt Thurman eine megareiche Firmenchefin, deren Sohn in einem New Yorker Luxushotel entführt wird, von Tätern, die als britische Royals maskiert sind: Das Überwachungsvideo geht viral, die ganze Welt nimmt Anteil. Der Verdacht fällt auf vier Männer und Frauen aus London, die in der Tatnacht im Hotel waren und gemeinsam vor dem FBI fliehen.

Inventing Anna (ab 11. Februar, Netflix) Eine Hochstaplerin narrt die High Society von New York: Die Geschichte der Deutsch-Russin Anna Sorokin, die sich unter dem Alias Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und ihre elitären Bekannten um viel Geld erleichterte, ging um die Welt. Die bekannte Produzentin Shonda Rhimes hat aus dem Stoff eine famose Serie über Sein und Schein in der Social-Media-Ära gemacht – mit so viel Witz, Drive und Cleverness, wie man es von der „Bridgerton“-Macherin erwarten darf.

Severance (ab 18. Februar, Apple TV+) Die faszinierendste neue Serie dieses Monats: „Severance“ fesselt als tiefgründiger Thriller mit einem retrofuturistischen Bilderkosmos. Held ist Mark Scout (Adam Scott), Mitarbeiter der mysteriösen Firma „Lumon Industries“, deren Angestellte sich einer Prozedur unterziehen müssen: Ihr Gedächtnis wird manipuliert – im Büro vergessen sie ihr Privatleben, im Alltag ist ihre Erinnerung an den Job gelöscht. Eines Tages wird Mark von einem verängstigten Ex-Kollegen gewarnt, dass bei Lumon gefährliche Dinge geschehen. Mark will der Sache auf den Grund gehen – doch es scheint kein Entrinnen aus der kafkaesken Firmenhölle zu geben.

The Marvelous Mrs. Maisel (ab 18. Februar, Amazon) Sie tänzelt in zauberhafter bunter Garderobe durch das Manhattan der 60er Jahre wie eine Zuckerfee: Midge Maisel, die süße und hemmungslose Standup-Komikerin aus New York, deren Karriere im Finale der dritten Staffel gegen die Wand gefahren war. In den neuen Folgen muss Midge noch einmal neu anfangen und wieder auf schummrigen kleinen Bühnen auftreten – finanziell unterstützt von ihrem Ex, dessen eigener Nachtclub nur als Tarnung für die Geschäfte der chinesischen Mafia dient.

Der König von Palma (ab 24. Februar, RTL+) Mallorca im Jahr 1990: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus, die Insel im Mittelmeer entwickelt sich zum Hotspot deutscher Partytouristen, Stichwort: Ballermann und Schinkenstraße. In der Dramaserie spielt Henning Baum mit Hawaiihemd und Pilotenbrille einen Auswanderer aus Dortmund, der in Strandnähe eine Großdisco eröffnet und sich skrupellose Geschäftsleute zum Feind macht, denn der lukrative Markt ist hart umkämpft. Eine Serie wie Sangria: süffig, aber nichts für Feinschmecker.

Vikings: Valhalla (ab 25. Februar, Netflix) Wie lebten die alten Wikinger? Die Serie „Vikings“ (2013 - 2020) beantwortete diese Frage actionreich. Jetzt gibt es ein Spin-Off, das 100 Jahre später spielt und dessen Helden man aus dem Geschichtsunterricht kennt – darunter Normannenkönig Wilhelm der Eroberer und vor allem Amerika-Entdeckter Leif Eriksson. Die Serie erzählt von dieser Zeit im bewährten Mix aus Fakten und Action.