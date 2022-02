„Friends“ war einmal – aber „Bridgerton“ kommt wieder

Fünf Streaming-Vorschläge für den März: Diese Serien-Highlights laufen auf den unterschiedlichen Portalen an.

Das Seriencomeback von Courteney Cox, die zweite Staffel der kultigen Kostümserie „Bridgerton“ und jede Menge Geister: Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die im März bei Streaminganbietern starten.

Shining Vale

In der Kultserie „Friends“ verkörperte sie die sympathische Neurotikerin Monica – die Rolle machte Courteney Cox zum Star. In ihrer neuen Serie spielt sie die Autorin Pat, die mit ihrer Familie in ein klassisches Geisterhaus einzieht. Die Maklerin hat geflissentlich verschwiegen, dass es hier ein grässliches Blutbad gab. Pat sieht vom Einzug an buchstäblich Gespenster und hat Horrorvisionen, während ihre Familie sie nur für überspannt hält. Immerhin ist ihre Schreibblockade plötzlich geheilt, wie von Geisterhand fließt ihr ein neuer Roman aus der Feder. Der Achtteiler jongliert virtuos mit klassischen Elementen von Horrorkomödien und erzählt auf diesem Weg klug und witzig von einer Frau in einer Lebenskrise (ab 6. 3., Starzplay).

Beforeiners

Die norwegische Serie war einer der Überraschungshits im vorigen Frühjahr, jetzt gibt es neue Folgen der originellen Parabel auf das Thema Migration. In der zweiten Staffel tauchen in den Gewässern vor Oslo nach wie vor Menschen aus vergangenen Epochen auf, die ausgegrenzt werden und Probleme haben sich in der Gegenwart zurechtzufinden. Die Wikinger-Kommissarin Alfhildr (Krista Kosonen) und ihr Kollege Haaland (Nicolai Cleve Broch) machen diesmal Jagd auf Jack the Ripper, denn der Frauenmörder aus dem viktorianischen London ist als Zeitreisender ins Hier und Heute gelangt. Die sechs neuen Episoden verknüpfen auf bewährte Weise klassischen Krimiplot, Fantasyelemente und Gesellschaftskritik .(ab 6. 3., ARD-Mediathek)

The Rising

Die junge Neve (Clara Rugaard) ist tot, sie weiß es nur noch nicht. Die Schülerin kommt in einem See unter Wasser zu sich, schleppt sich ins nächste Dorf und realisiert erst spät, dass sie ermordet wurde. Hilflos sieht sie zu, als ihre eigene Leiche aus dem See im schönen Nordengland geborgen wird und ihre Mutter zusammenbricht: Die 19-Jährige ist ein Geist, niemand kann sie sehen außer ihrem Hund und ihrem alkoholkranken Vater, dem niemand glaubt. Neve versucht, ihren Mörder zu finden, doch ihre Erinnerungen an die Tatnacht sind so gut wie ausgelöscht. Der Achtteiler ist als Mysterykrimi sehenswert, obwohl er sich bisweilen zu viel Zeit für seine Erzählung nimmt (ab 6. 3., ARD-Mediathek).

Funeral for a Dog

Die Romanadaption „Funeral for a Dog“ ist keine Serie, die sich dem Zuschauer an den Hals wirft. Der gewundene Achtteiler erzählt eine Geschichte auf mehreren Zeitebenen. Albrecht Schuch spielt den sinnkriselnden Journalisten Daniel Mandelkern, der in Italien den medienscheuen Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) interviewen soll. Dort wird er in die Dreiecksgeschichte um Mark, Tuuli (Alina Tomnikov) und deren Freund Felix (Daniel Sträßer) hineingezogen. Die verwinkelte Geschichte über Menschen Mitte 30 auf der Suche nach sich selbst wurde unter anderem in Italien, Südamerika, Finnland und New York gedreht: Die atmosphärischen Bilder sind hier die halbe Miete (ab 17. 3., Sky).

Oh Hell

Die 24-jährige Helene funktioniert einfach nicht so, wie es von ihr erwartet wird. Weil sie schon fast pathologisch ehrlich ist, verdirbt sie es sich mit den meisten Leuten, ihren Job als Erzieherin verliert die „Hell“ genannte Chaotin, nachdem sie die Kinder in ein gefährliches Minenfeld geführt hat. Helene verbummelt ihr Leben, sie hat weder Plan noch Ziel. Keine optimale Hauptfigur für eine Serie, möchte man meinen, doch Hauptdarstellerin Mala Emde („Charité“) zaubert daraus das schnoddrig-poetische Porträt einer jungen Frau, die zwischen den unendlich vielen Möglichkeiten, die das Leben bietet, die Orientierung verloren hat. Die kurzen Folgen punkten mit pointierten Dialogen und schräger Romantik(ab 17. 3., MagentaTV).

Bridgerton

Es war für unzählige Fans weltweit ein kunterbunter Lichtblick in der Corona-Tristesse: Die romantisch-pikante Serie um die reiche Familie Bridgerton im London des Jahres 1813. In der zweiten Staffel steht nun weniger Daphne im Mittelpunkt, die kesse älteste Tochter des Hauses, sondern ihr Bruder Lord Anthony Bridgerton: Er will endlich heiraten, kriegt sich aber mit der Schwester seiner Auserwählten in die Haare. Die Handlung spielt erneut in der Londoner High Society der Regency-Ära und bietet den bewährten Mix aus witzigen Dialogen, märchenhafter Romantik, reichlich Erotik und viel Bling-Bling mit schönen Kleidern. Die Macher um Star-Produzentin Shonda Rhimes setzen wieder aufs Prinzip der farbenblinden Besetzung, wonach die Hautfarbe keine Rolle spielt. Für Fans gut zu wissen: Insgesamt sind acht Staffel geplant(ab 25. 3., Netflix) .