R.P.S. Lanrue tot - Mitbegründer von Ton Steine Scherben

Der als R.P.S. Lanrue bekannte Musiker Ralph Peter Steitz ist tot. Der Mitbegründer der Politrockband Ton Steine Scherben starb am Sonntag in Berlin im Kreis der Familie im Alter von 74 Jahren, wie seine Frau der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigte. Zuvor hatte «Die Tageszeitung» berichtet.

Lanrue hatte die Band 1970 mit Rio Reiser gegründet. Ralph Peter Steitz (Lanrue) und Ralph Christian Möbius (Reiser) verband eine Menge. Im hessischen Nieder-Roden liefen sie sich 1966 über den Weg. Lanrue brauchte einen Gitarristen und ließ Reiser einen Stones-Song vorspielen. Als Beat Kings und De Galaxis spielten sie Covers und erste eigene Songs.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth, eins Managerin der Band, zeigte sich in einer Reaktion sehr traurig und tief getroffen. «Das ist ein großer Verlust, auch für mich persönlich», sagte die Grünen-Politikerin in einem Statement. «R.P.S. Lanrue war einer der wichtigsten Komponisten und Gitarristen unseres Landes.» Aus der Zusammenarbeit mit Rio Reiser seien Songs entstanden, die den Sound einer ganzen Generation geprägt hätten. «Sie haben mit Ton Steine Scherben eine der politischsten Bands unseres Landes gegründet, die aber ebenso für große Kunst stand.» Lanrue habe mehr als 50 Jahre Musik gemacht und geprägt und für eine kämpferische Idee der Verbindung von Musik und Politik gestanden. «Die Songs sind zeitlos, sie berühren heute noch genauso, geben Kraft», so Roth.