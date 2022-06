Infos zum Tollwood-Festival 2022 in München: Line-up, Termine und Bands

Das Tollwood 2022 in München wurde eröffnet. Hier gibt es die Infos rund um Line-up, Bands, Programm und Termine beim Festival.

"Klar zu Wende" lautet das Motto des diesjährigen Tollwood-Festivals in München. Nach einem zwei Jahren Coronapause startet das Münchner Sommerfestival an diesem Donnerstag wieder richtig durch. Bis zum 17. Juli 2022 gibt es auf dem Festivalgelände im Olympiapark wieder einiges zu bestaunen: Konzerte, Kunst, Akrobatik, Theater, Kulinarisches aus der ganzen Welt und zahlreiche Marktstände. Über dem Gelände schwebt dieses Jahr eine neun Meter hohe und zwei Tonnen schwere Wal-Skulptur.

Tollwood 2022: Motto "Klar zur Wende"

Das Motto des Festivals zeigt sich in vielen Facetten: So gibt es die Aktion "Fahr Rad zum Tollwood", mit der das Festival umweltfreundlicher werden will. Extra große Radparkplätzen und Helfer, die kleine Fahrrad-Reparaturen anbieten, laden zur klimafreundlicheren Anreise ein. Das Tollwood-Team hat zudem ein Ziel für Bayern formuliert: 100 Prozent erneuerbare Energien im Freistaat und Klimaneutralität bis spätestens 2040. Mitarbeitende von Greenpeace und vom Bund Naturschutz beantworten zudem Fragen zur Energiewende beantworten. Dafür gibt es eine Mini-Staatskanzlei mit einem Nachbau des Ministerpräsidenten-Büros, in dem sich Kabarettist Wolfgang Krebs als Ministerpräsident Markus Söder zur Windenergie äußert.

Line-up beim Tollwood 2022: Bands und Termine

Zu den Bands und Acts, die in den vergangenen Festivals ausgefallen sind und jetzt nach geholt werden, kommen zusätzliche neue Konzerte:

Do 16.6.2022 Rea Garvey

Fr 17.6.2022 ZAZ

Sa 18.6.2022 Ringlstetter und Band

So 19.6.2022 Django 3000 & Dreiviertelblut

Mo 20.6.2022 Wincent Weiss

Di 21.6.2022 Spider Murphy Gang (verlegt vom 22.6.2021 & 24.6.2020)

(verlegt vom 22.6.2021 & 24.6.2020) Mi 22.6.2022 Spider Murphy Gang (verlegt vom 23.6.2021 & 25.6.2020)

(verlegt vom 23.6.2021 & 25.6.2020) Do 23.6.2022 Hubert von Goisern (verlegt vom 24.6.2021)

(verlegt vom 24.6.2021) Fr 24.6.2022 Element of Crime (verlegt vom 25.6.2021 & 30.6.2020)

(verlegt vom 25.6.2021 & 30.6.2020) Sa 25.6.2022 Revolverheld (verlegt vom 08.7.2021 & 5.7.2020)

So 26.6.2022 Johannes Oerding (verlegt vom 17.7.2021 & 27.6.2020)

(verlegt vom 17.7.2021 & 27.6.2020) 27.6.2022 Cro

Di 28.6.2022 Melissa Etheridge (verlegt vom 28.6.2021 & 2.7.2020)

(verlegt vom 28.6.2021 & 2.7.2020) Mi 29.6.2022 Haindling (verlegt vom 30.6.2021 & 10.7.2020)

Do 30.6.2022 Niedeckens BAP

Fr 01.7.2022 Simple Minds

Sa 2.7.2022 SDP (verlegt vom 3.7.2021 & 26.6.2020)

So 3.7.2022 Wardruna (verlegt vom 18.7.2021)

Mo 4.7.2022 SIDO (verlegt vom 5.7.2021 & 13.7.2020)

Di 5.7.2022 Schmidbauer & Kälberer mit Steinbäcker

Mi 6.7.2022 Schmidbauer & Kälberer mit Ringsgwandl (verlegt vom 16.7.2021 & 18.7.2020)

Do 7.7.2022 Mark Forster (verlegt vom 1.7.2021 & 17.7.2020)

(verlegt vom 1.7.2021 & 17.7.2020) Fr 08.7.2022 dicht & ergreifend

Sa 9.7.2022 Querbeat (verlegt vom 9.7.2021 & 9.7.2020)

(verlegt vom 9.7.2021 & 9.7.2020) So 10.7.2022 Deine Freunde

Mo 11.7.2022 Pizzera & Jaus (verlegt vom 13.7.2021 & 15.7.2020)

Di 12.7.2022 Pizzera & Jaus (verlegt vom 14.7.2021 & 16.7.2020)

Mi 13.7.2022 Jeff Beck und Johnny Depp

und Do 14.7.2022 The BossHoss (verlegt vom 11.7.2021 & 12.7.2020)

(verlegt vom 11.7.2021 & 12.7.2020) Fr 15.7.2022 Alvaro Soler (verlegt vom 02.7.2021 & 3.7.2020)

(verlegt vom 02.7.2021 & 3.7.2020) Sa 16.7.2022 Sting (verlegt vom 06.7.2021 & 6.7.2020)

(verlegt vom 06.7.2021 & 6.7.2020) So 17.7.2022 Patti Smith & Band (verlegt vom 12.7.2021 & 19.7.2020)

Tollwood 2022: Preise und Tickets

Bei etwa 90 Prozent der insgesamt 500 Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Für Konzerte und besondere Vorstellungen gibt es allerdings gesonderte Tickets. Diese lassen sich über die Tollwood-Website kaufen. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen.

