Tollwood Sommerfestival 2023: Die wichtigsten Infos

Konzerte, Kunst, Kultur: Dafür ist das Tollwood in München bekannt. Auch 2023 findet das Tollwood-Sommerfestival wieder statt. Hier gibt es alle Infos.

Schon seit 35 Jahren findet das Tollwood in München statt – auch diesen Sommer wieder. Vom 16. Juni bis zum 16. Juli 2023 steigt das Tollwood-Festival wie gewohnt auf dem Gelände des südlichen Olympiaparks. "Wasser – pures Leben" lautet das Motto in diesem Jahr. Was ist auf dem Sommer-Tollwood geboten und was gibt es über den Besuch zu wissen? Hier finden Sie alle Infos zu den Veranstaltungen auf dem Festival: das Programm inklusive der Konzerte und Tickets, die Öffnungszeiten und die Anreise.

Tickets für das Sommer-Tollwood 2023 in München

Das Tollwood in München ist kostenlos. Allerdings finden im Rahmen des Festivals auch Konzerte von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern statt, für die man Tickets kaufen muss. Diese gibt es bei allen üblichen Vorverkaufsstellen, etwa bei München Ticket oder Eventim.

Tollwood 2023: Das ist das Konzert-Programm

Auf dem Tollwood gibt es neben den Live-Konzerten auch Gastronomie, Kunsthandwerk und andere Stände, die zum Schnuppern und Informieren einladen. Zudem gibt es verschiedene Aufführungen, wie etwa eine Drohnen-Show am 16. Juni. Im Amphitheater auf dem Gelände gibt es täglich Akrobatik-Shows bei kostenlosem Eintritt. Auch eine Silent Disco ist geboten. Auch abseits der Konzerte lässt es sich einige Stunden auf dem Tollwood verweilen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Live-Konzerte finden in der Musik-Arena statt. Folgende stehen auf dem Programm diesen Sommer:

SDP: Freitag, 16. Juni 2023, 19 Uhr

Freitag, 16. Juni 2023, 19 Uhr Adel Tawil : SAmstag, 17. Juni 2023, 19 Uhr

SAmstag, 17. Juni 2023, 19 Uhr Provinz: Sonntag, 18. Juni 2023, 19 Uhr

Sonntag, 18. Juni 2023, 19 Uhr Santiano : Montag, 19. Juni 2023 19.30 Uhr

Montag, 19. Juni 2023 19.30 Uhr Placebo : Dienstag, 20. Juni 2023, 19 Uhr

: Dienstag, 20. Juni 2023, 19 Uhr Ayliva: Mittwoch, 21. Juni 2023, 19 Uhr

Mittwoch, 21. Juni 2023, 19 Uhr Porcupine Tree : Donnerstag, 22. Juni 2023, 19 Uhr

: Donnerstag, 22. Juni 2023, 19 Uhr Tom Jones : 23. Juni 2023, 19 Uhr

23. Juni 2023, 19 Uhr LaBrassBanda : Samstag, 24. Juni 2023, 19 Uhr

: Samstag, 24. Juni 2023, 19 Uhr Die Fantastischen Vier : Sonntag, 25. Juni 2023, 19 Uhr und Dienstag, 11. Juli, 19 Uhr

: Sonntag, 25. Juni 2023, 19 Uhr und Dienstag, 11. Juli, 19 Uhr Jan Delay & Disko No.1: Montag, 26. Juni 2023, 19 Uhr

Montag, 26. Juni 2023, 19 Uhr Jacob Collier : Dienstag, 27. Juni 2023 19 Uhr

: Dienstag, 27. Juni 2023 19 Uhr Nico Santos : Mittwoch, 28. Juni 2023, 19 Uhr

Mittwoch, 28. Juni 2023, 19 Uhr The Lumineers : Donnerstag, 29. Juni 2023, 18.30 Uhr

Donnerstag, 29. Juni 2023, 18.30 Uhr Sportfreunde Stiller : Freitag, 30. Juni 2023, 19 Uhr

Freitag, 30. Juni 2023, 19 Uhr Metfest 2023: Samstag, 1. Juli 2023, 17.30 Uhr

Samstag, 1. Juli 2023, 17.30 Uhr Bonnie Tyler & Chris Norman : Sonntag, 2. Juli 2023, 18.30 Uhr

Sonntag, 2. Juli 2023, 18.30 Uhr Danger Dan : Montag, 3. Juli 2023, 19 Uhr

Montag, 3. Juli 2023, 19 Uhr Konstantin Wecker : Dienstag, 4. Juli 2023, 19 Uhr

Dienstag, 4. Juli 2023, 19 Uhr Meute: Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr

Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit : Donnerstag, 6. Juli 2023, 19 Uhr

Donnerstag, 6. Juli 2023, 19 Uhr Silbermond: Freitag, 7. Juli, 19 Uhr

Freitag, 7. Juli, 19 Uhr Roy Bianco & die Abbrunzati Boys: Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, 19 Uhr

Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, 19 Uhr Beth Hart : Montag, 10. Juli 2023, 19 Uhr

Montag, 10. Juli 2023, 19 Uhr Pizzera & Jaus: Mittwoch, 12. Juli 2023, 19.30 Uhr

Mittwoch, 12. Juli 2023, 19.30 Uhr Joe Bonamassa : Donnerstag, 13. Juli 2023 19 Uhr

Donnerstag, 13. Juli 2023 19 Uhr Fury in the Slaughterhouse : Freitag, 14. Juli 2023, 19 Uhr

Freitag, 14. Juli 2023, 19 Uhr SKA-P: Samstag, 15. Juli 2023, 19 Uhr

Öffnungszeiten und Anreise zum Tollwood Sommerfestival 2023

Die Adresse des Festivalgeländes lautet: Olympiapark Süd, Spiridon-Louis-Ring, 80809 München. Von Montag bis Freitag hat das Tollwood von 14 Uhr bis 1 Uhr nachts geöffnet. Samstag, Sonntags und an Feiertagen geht es um 11 Uhr los, Schluss ist um 1 Uhr. Der Markt schließt allerdings schon um 23.30 Uhr.

Die Veranstalter bitten darum, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anzureisen. In der Nähe des Olympiaparks gibt es nur wenige Parkmöglichkeiten. Welche das sind, haben wir in dieser Übersicht zusammengefasst. In München gibt es außerdem einige Park&Ride-Möglichkeiten, die sich in Verbindungen mit den Öffis nutzen lassen. Welche öffentlichen Verkehrsmittel das Tollwood-Gelände ansteuern, haben wir hier aufgelistet:

Lesen Sie dazu auch