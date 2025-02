Er bringt „Das Licht“ ins Kino: Regisseur Tom Tykwer eröffnet mit neuem Film die Berlinale

Tom Tykwer und seine Herzensstadt Berlin, das ist ein Verhältnis mit Geschichte: In seinem Thriller „Lola rennt“ rannte Lola durch die Hauptstadt, eine feuerrothaarige Frau jagte durch die Straßen. Auch Tykwers größter Serien-Hit spielt an der Spree: Räuber, Gendarmen und Nazis schleichen durchs Laternenlicht der 1920er-Jahre in „Babylon Berlin“. Jetzt kehrt der Regisseur zurück zur Leinwand, nach fast zehn Jahren Kinofilm-Drehpause – und wo? In Berlin. Sein Drama „Das Licht“ wird am 13. Februar die Berlinale eröffnen. Trotz Ortskenntnis und Filmfest-Erfahrung ist Tykwer nervös, das verrät er der Süddeutschen Zeitung: „Mir bricht schon der Schweiß aus, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit 2000 Leuten in einem Raum sitzen und den Film das erste Mal mit Publikum sehen werde.“

