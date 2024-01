Magnum-Gitarrist und Songwriter Tony Clarkin nach kurzer Krankheit gestorben

Tony Clarkin gründete gemeinsam mit Bob Catley die britische Rockband Magnum. Wenige Tage vor der Veröffentlichung des neuen Albums ist der Gitarrist und Songwriter gestorben.

Tony Clarkin, der Gitarrist und Songwriter der britischen Band Magnum ist tot. Er starb bereits am Sonntag nach kurzer Krankheit im Alten von 77 Jahren. Das bestätigte Magnums deutsche Plattenfirma SPV unter Berufung auf Clarkins Familie. Was genau die Todesursache war, ist nicht bekannt.

"Ich weiß, dass Tony viele Menschen durch seine Musik auf so viele Wege berührt hat", schrieb seine Tochter Dionne Clarkin in einer Mitteilung, die auf der Magnum-Website veröffentlicht wurde. Sie habe noch keine Worte, um auszudrücken, was er ihr bedeutet habe, weil die Trauer noch zu frisch sei. "Es war ein Privileg, ihn meinen Vater nennen zu dürfen."

Neues Magnum-Album soll trotz Tod von Clarkins am Freitag erscheinen

1972 hatte Clarkin die Band Magnum zusammen mit Sänger Bob Catley gegründet. Die beiden waren die einzigen konstanten Mitglieder der Gruppe. Vor allem in den 1980er Jahren feierte sie große Erfolge mit Alben wie "On a Storyteller's Night", "Vigilante" oder "Wings Of Heaven". Auch in Deutschland wurden die Briten mit ihren kräftigen, melodischen Rocksongs sehr populär. Bis zuletzt veröffentlichte Magnum regelmäßig neue Musik und gab Konzerte. Das 23. Studioalbum "Here Comes The Rain" soll trotz Clarkins Tod wie geplant am Freitag (12.1.) veröffentlicht werden.

Magnum sagte Tournee wegen Clarkins Erkrankung ab

Für das Frühjahr war eine Konzert-Tournee geplant, die die Band im Dezember abgesagt hatte, nachdem bei Tony Clarkin eine unheilbare Erkrankung der Wirbelsäule festgestellt worden war. In einer Mitteilung auf der Website hatte der Gitarrist und Songwriter angedeutet, dass die Band in Zukunft nicht mehr auf Tour gehen werde. Seine Krankheit habe es ihm unmöglich gemacht, Konzerte zu geben. "Das ist nicht das Ende von Magnum, aber die Zukunft wird wohl etwas anders aussehen", schrieb Clarkin. (mit dpa)