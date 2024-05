Bestsellerautor warnt seine Leser: Alles nur erfunden

Der britische Schriftsteller David Nicholls rät dringend davon ab, die Schauplätze seines neuen Romans zu besuchen.

Verstehe einer die Touristen, manchmal werden sie an den ungewöhnlichsten Orten beobachtet: Stehen zum Beispiel auf einem öden Acker in der Eifel herum, stolpern durch dunkle Gassen in Barcelona, trotten durchs schmucklose Arbeiterviertel in Neapel. Warum? Weil Leserinnen und Leser gerne dorthin reisen, wohin sie die Literatur davor schon geführt hat – zum Beispiel der Eifel-Krimi von Berndorf, der Bestseller von Carlos Ruiz Zafón oder Ferrantes Neapel-Sage. Das ist kein neues Phänomen, die deutsche Italienliebe wurde im Grunde losgetreten von Goethe-Fans, wer wiederum heute in Venedig nach dem Weg fragt, erwischt mit großer Wahrscheinlichkeit einen Donna-Leon-Leser auf Erkundungstour.

Er sorgt sich, dass Leser bald durch Sümpfe und Wälder irren könnten

Der britische Bestsellerautor David Nicholls hat nun aber dringend gewarnt, die Schauplätze seines neuen Romans zu besuchen. Nicholls Leserinnen und Leser sind bekannt dafür, eine besonders enge Verbindung zu den Büchern und auch zu dessen Verfilmungen zu haben. In einer Pizzeria in Lewisham wissen sie beispielsweise kaum mehr wohin mit ihnen, aus ganz Europa kommen Reservierungen seit der Netflix-Adaption von "Zwei an einem Tag".

Sein Roman "You Are Here" spielt nun im englischen Lake District, da läuft eine schrumpfende Wandergruppe durch strömenden Regen, wie immer bei Nicholls alles lustig, romantisch und traurig zugleich. Nun sorgt er sich aber, dass die Leserinnen und Leser bald verloren durch Wälder und Sümpfe irren. Die erwähnten Pubs und Restaurants seien "wirklich alle erfunden", so Nicholls und Vorsicht bitte auch bei der Route: Er habe sich da ein paar Freiheiten erlaubt. Als ob jeder Roman einem den rechten Weg weisen würde...

Lesen Sie dazu auch