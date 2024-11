Ist Dunkelblau das neue Schwarz?

Dunkelblau ist in dieser Saison vermehrt auf den Laufstegen großer Modemarken zu sehen. Wo früher fast ausschließlich Schwarz dominierte, setzen viele Designerinnen und Designer nun auf Navy und andere dunkle Blautöne als Basisfarbe.

Das Gute: In unseren Kommoden und Kleiderschränken finden sich bereits Stücke in dunklen Blautönen. Und: Im Vergleich zu Schwarz wirkt Dunkelblau oft weniger hart. Vor allem für den Sommerfarbtyp kann Dunkelblau deshalb eine beliebte Alternative zu Schwarz sein, so die Farb- und Stilberaterin Jasmin Link. Der Sommertyp ist ein Farbtyp mit kühlen, zarten und gedämpften Farbnuancen, der helle Haut mit rosa oder bläulichen Untertönen, aschblondes bis graues Haar und meist blaue, graue oder grüne Augen hat.

Maritimer Mix mit Rot und Weiß

Und wie kann man Dunkelblau kombinieren? Besonders erfrischend wirkt die Farbe in Verbindung mit Beige, Gelb und Weiß. Aber auch die sogenannte maritime Farbzusammenstellung aus Rot, Dunkelblau und Weiß ist Link zufolge beliebt.

Da Dunkelblau eine Basisfarbe ist, harmoniert sie aber ohnehin mit vielen anderen Farben. Am besten wählt man sie abgestimmt zur Haut-, Haar- und Augenfarbe.

Icon Vergrößern Ein lässiger, aber dennoch eleganter Look könnte wie bei Ganni zum Beispiel aus einem dunkelblauem, Oversized-Wollmantel, Schal und Socken mit Ballerinas bestehen (Mantel ca. 495 Euro, Schal ca. 165 Euro, Socken ca. 45 Euro, Ballerinas ca. 345 Euro). Foto: Ganni/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Ein lässiger, aber dennoch eleganter Look könnte wie bei Ganni zum Beispiel aus einem dunkelblauem, Oversized-Wollmantel, Schal und Socken mit Ballerinas bestehen (Mantel ca. 495 Euro, Schal ca. 165 Euro, Socken ca. 45 Euro, Ballerinas ca. 345 Euro). Foto: Ganni/dpa-tmn

Icon Vergrößern Einen urbanen, lässigen Look mit dunkelblauer Jacke in Kombination mit Beige zeigt Opus in seiner Winter-Kollektion (Jacke ca. 140 Euro, Pullover ca. 90 Euro, Hose ca. 90 Euro). Foto: Opus/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Einen urbanen, lässigen Look mit dunkelblauer Jacke in Kombination mit Beige zeigt Opus in seiner Winter-Kollektion (Jacke ca. 140 Euro, Pullover ca. 90 Euro, Hose ca. 90 Euro). Foto: Opus/dpa-tmn

Icon Vergrößern Viele Designerinnen und Designer setzen nun auf Navy und andere dunkle Blautöne als Basisfarbe, wie hier in der kommenden Pre-Spring-Collection von someday zu sehen (Bluse ca. 80 Euro, Cardigan ca. 140 Euro, Jacke ca. 100 Euro, Hose ca. 90 Euro). Foto: someday/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Viele Designerinnen und Designer setzen nun auf Navy und andere dunkle Blautöne als Basisfarbe, wie hier in der kommenden Pre-Spring-Collection von someday zu sehen (Bluse ca. 80 Euro, Cardigan ca. 140 Euro, Jacke ca. 100 Euro, Hose ca. 90 Euro). Foto: someday/dpa-tmn

Icon Vergrößern Mitternachtsblau erobert die Laufstege: Bei der 032c Ready-To-Wear Show glänzt eine Fake-Fur-Jacke in dem Ton (ca. 1.200 Euro). Foto: 032c Ready-To-Wear/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Mitternachtsblau erobert die Laufstege: Bei der 032c Ready-To-Wear Show glänzt eine Fake-Fur-Jacke in dem Ton (ca. 1.200 Euro). Foto: 032c Ready-To-Wear/dpa-tmn