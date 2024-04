"Masked Singer" startet mit Neuerung in die nächste Staffel

Die ProSieben-Sendung "The Masked Singer" steht vor ihrer zehnten Staffel - und einem größeren inhaltlichen Eingriff. Durch einen Kniff sollen nun mehr Promis als je zuvor enttarnt werden.

ProSieben nimmt in seiner Show " The Masked Singer" eine große Veränderung vor: Unter einer einzigen Maske soll sich in jeder Folge der neuen Staffel der Rate-Sendung ein anderer Promi verbergen. Damit werde auch die Zahl der Demaskierungen - stets das Highlight einer jeden Ausgabe - gesteigert, kündigte der Sender am Dienstag an. Insgesamt würden nun inklusive Finale 14 Stars enttarnt. "So viele wie noch nie zuvor."

Fliegender Wechsel unter neuer Maske

Der Ablauf sieht demnach so aus: Unter der neuen Maske "Das Mysterium" verbirgt sich in jeder Woche ein anderer Promi, der auch am Ende enthüllt wird. Daneben wird eine weitere Maske aus dem regulären Wettbewerb gelüftet. "So gibt es jeden Samstag zwei Demaskierungen", rechnete ProSieben vor.

Bislang hatte es so einen fliegenden Wechsel unter einer Maske bei "The Masked Singer" nicht gegeben. Die Kostüme waren stets fest zugeordnet. Bekam eine Maske zu wenig Stimmen, flog sie aus dem Wettbewerb - und der Promi darunter ebenfalls.

Neuerungen im Rateteam

In dem Format treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Studio befasst sich ein professionelles Rateteam mit den Hinweisen, vor dem Fernseher rätselt die Zuschauerschaft.

Die Show startet am Samstag (6. April) in ihre zehnte Staffel. Auch im Rateteam wird es dann Neuerungen geben. Feste Plätze haben dort nun Moderatorin Palina Rojinski und Komiker Rick Kavanian. Die langjährige Rätselkönigin Ruth Moschner hat dagegen keinen Stammplatz mehr.

(dpa)