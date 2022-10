Steffen Henssler kocht mit dem Krümelmonster

Wie lässt sich ein Bewusstsein bei Kindern für gesunde Ernährung wecken? Der Fernsehkoch Steffen Henssler hat da eine Idee.

Das Krümelmonster kocht und backt bald zusammen mit dem TV-Star Steffen Henssler (50, " Grill den Henssler"). Die neue Kochshow für Kinder und Familien, "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler", wird von RTL+, Super RTL und Sesame Workshop produziert. Das teilten die Veranstalter am Dienstagabend in Hamburg mit.

Neben dem Fernsehkoch Henssler führen das plüschige Krümelmonster sowie Gonger - eine Stoffpuppe mit Schnurrbart und Kochmütze, die erstmals im deutschen Fernsehen auftritt - durch die Sendung. Ab Frühjahr 2023 wird im "Foodie Truck" in 13 Folgen à 30 Minuten der Kochlöffel geschwungen - zuerst bei RTL+, später Super RTL.

Für Henssler wird ein Traum wahr

"Elmo, Grobi und vor allem Krümelmonster, das waren prägende Figuren meiner Kindheit", sagte Henssler bei einer Aufzeichnung der Show im Studio Hamburg. "Jetzt mit ihnen zusammen im Foodie Truck zu stehen – ein Kindheitstraum wird wahr." Die Show wolle den Kindern auf spielerische Weise etwas über Ernährung beibringen.

In dem Truck kocht Henssler zusammen mit dem Krümelmonster und Gonger auf Anregung der Kinder einfache Gerichte wie Spaghetti mit Gemüsesoße oder selbst gemachte Pizza. Zuvor werden die Zutaten mit dem Foodtruck bei Bauern in der Umgebung eingekauft. So sollen die Kinder lernen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen.

Nachhaltiges Bewusstsein für Kinder

"Bei der Show geht es um nachhaltige Ernährung und darum, den Kindern früh ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel näher zu bringen", sagte Stefan Kastenmüller, General Manager Europe beim Sesame Workshop. Die gemeinnützige Bildungsorganisation wolle Themen, die für Kinder und Familien wichtig sind, in einer unterhaltsamen und zeitgemäßen Weise vermitteln. Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun sagte: "Puppen wie das Krümelmonster sind schon seit Jahrzehnten feste Größen im Kinderfernsehen." Es ist schon etwas ganz Besonderes, solche Figuren der nächsten Generation vorzustellen.

Die eigentliche, originale "Sesamstraße" mit dem kompletten Stoffpuppen-Universum wird vom öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) als Lizenzpartner für Deutschland produziert, seit 2009 als reine Eigenproduktion. Der Rechteinhaber ist der Sesame Workshop mit Hauptsitz in den USA. Am 8. Januar 2023 wird die Kindersendung in Deutschland 50 Jahre alt.

(dpa)