Frank Wildhorn komponiert eine Donau-Symphonie im Auftrag eines Ulmers

Frank Wildhorn und Walter Feucht erinnern sich präzise an Zeit und Ort einer Idee, die bald im Goldenen Saal im Wien, im Kronjuwel unter den Konzertsälen dieser Welt, Wirklichkeit werden wird: Der amerikanische Starkomponist und der Ulmer Unternehmer spazierten an einem Tag im Juni 2019 gerade auf Höhe des Congress Centrums Ulm an der Donau. Dort entstand die Idee einer Donau-Symphonie. Am 3. November führen die Wiener Symphoniker das Werk weltweit erstmals auf.

Johann Strauss und Leoš Janáček ließen sich von der Donau inspirieren

Walzerkönig Johann Strauss ließ sich von der Donau inspirieren, Leoš Janáček komponierte vor knapp hundert Jahren seine Sinfonie "Die Donau". Danach gibt es eigentlich keinen einheitlichen Sinfonie-Begriff mehr. Doch gerade in jenem Augenblick des Junitages 2019, als Wildhorn und Feucht über die Donau als Schicksalsfluss Europas sprachen, über den einzigen Strom Europas, der den Kontinent von West nach Ost durchfließt, kam der Satz über Walter Feuchts Lippen: "Schreib eine Donau-Symphonie!"

Zwei, die sich mögen: Komponist Frank Wildhorn (bekannt für Musicals wie "Dracula") und der Unternehmer Walter Feucht beim Donau-Spaziergang. Foto: Michael Staringer

Frank Wildhorn konnte kaum fassen, dass der Freund aus Ulm genau das aussprach, wovon der amerikanische Musical-Komponist geträumt hatte, seit er acht Jahre alt war. "Flashed" sei er gewesen, also elektrisiert, erzählt Frank Wildhorn mit glänzenden Augen. Ihn fasziniere, dass die Donau durch so viele Länder fließt, dass an ihr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, verschiedene Kulturen existieren. Eine Menge osteuropäische DNA habe er selbst im Blut – sein Vater floh aus Rumänien, seine Mutter stammt aus Odessa.

Frank Wildhorns "Donau-Symphonie" entstand auf Hawaii

Frank Wildhorn plante, an die Donau zu reisen, sich intensiv mit diesem Fluss und seiner Geschichte zu beschäftigen – doch dann kam die Pandemie. Reisen wurde nahezu unmöglich. Wildhorn zog sich an den Pazifik zurück, hörte sich dort wochenlang die Komponisten der Wiener Klassik an. "Und ich fühlte mich wie ein Kind", sagt er – lernend sog er deren Kompositionstechniken in sich auf, beschäftigte sich zudem mit Volksweisen aus den Donauländern. Ganz anders als ursprünglich geplant entstand die "Donau- Symphonie" dann auf Hawaii, wobei Wildhorns persönliches Erleben und seine Biografie ins Werk einflossen.

Als allerersten der neun Sätze komponierte er die "Rhapsodie eines Liebenden", erinnert sich Frank Wildhorn. "Das Werk wurde dadurch sehr emotional." Walter Feuchts Lieblingssatz ist der vorletzte, das "Lied für meinen Vater". Und welchen Satz liebt der Komponist selbst am meisten? "Das ist, als würde man mich fragen, welchen meiner Söhne ich am meisten liebe", antwortet der – um dann doch das Finale "Farben des Winters" zu nennen.

Für Walter Feucht und Frank Wildhorn wird ein Traum wahr

Was dann geschah, erscheint dem Ulmer Kulturmäzen und Auftraggeber und dem Starkomponisten, die beide seit langer Zeit befreundet sind, wie einer jener Träume, aus denen man nicht aufwachen möchte: Als das neunteilige, knapp eine Stunde lange Werk fertig war, das in moderner Handschrift und doch traditionsbewusst eng mit den Flusslandschaften und der europäischen Geschichte, mit Romantik, Kriegen und Heldenaufmärschen verknüpft ist, die der Fluss sah, spielten die Wiener Symphoniker es auf CD ein. "Zum ersten Mal seit 50 Jahren in großer Besetzung in der Stärke von 96 Musikern", erzählt Walter Feucht.

Am 3. November wird der Goldene Saal in Wien die Uraufführung der Liebeserklärung an die Donau erleben: Dann wird die "Stimme der Donau", das Plätschern des jungen Flusses, im Konzertsaal zu hören sein, und ein Jahrtausend der Überlieferungen dessen, was Menschen entlang des Flusses erlebten – Wien und die Liebe, die Jahreszeiten und Tänze gehören dazu. Urteile, die Musiker der Wiener Symphoniker zum Werk nach der CD-Einspielung abgaben, berühren Walter Feucht heute noch sehr. "Ich bin sicher, dass dieses Werk eine große Zukunft in Europa und auf der ganzen Welt hat und sehr gerne gehört werden wird", äußerte etwa der Pianist Herbert Rüdisser.