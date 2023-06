Ulm

12:11 Uhr

Nonnen-Komödie mit großem Spaß: "Sister Act" auf der Wilhelmsburg

Plus Aus dem Paillettenkleid ins Ordensgewand: Ein Ulmer Gospelstar überzeugt im Musical auf der Wilhelmsburg. So lief die "Sister Act"-Premiere des Theater Ulms.

Von Rosaria Kilian

Die Nachtklub-Sängerin Deloris van Cartier beobachtet im Philadelphia der späten 70er Jahre einen Mord. Sie wird deshalb zum neuen Ziel der Gangsterbande und sucht Hilfe bei der Polizei. Im Polizeipräsidium trifft sie auf einen alten Schulfreund, der sie in ein Zeugenschutzprogramm aufnimmt. Deloris soll sich bis zum Prozess in einem Kloster verstecken – und die Barsängerin tauscht Pailletten, Pelz und Partys gegen Habit und Hammelfleisch. Im Kloster hatte die gestrenge Mutter Oberin die Strippen in der Hand. Deloris versteht es aber, die Ordnung mit ihren weltlichen Einflüssen zu stören. Sie bringt Soul in den blutleeren Klosterchor und rettet die Ordensgemeinschaft so nicht nur vor dem Ruin, sondern macht bald selbst den Papst auf die swingenden Schwestern aufmerksam.

Diese Geschichte ist den meisten wohl aus dem 1992 erschienenen Kultfilm mit Whoopie Goldberg in der Hauptrolle bekannt. Ein rund 65-köpfiges Ensemble bringt den Stoff als stimmungsvolles Sommer-Musical nun auf die Open-Air-Bühne des Theaters Ulm, auf der Wilhelmsburg. Für seine Inszenierung hat Regisseur Benjamin Künzel die Ulmer Gospel-Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum in der Hauptrolle engagiert. Die 54-Jährige ist eine erfahrene Musikerin – Musical allerdings ist ein neues Genre für sie. Der Nachtklub-Sängerin haucht Ngnoubamdjum eine Lebensfreude und tiefe Menschlichkeit ein, die in ihrem vollen, groovigen Stimmklang widerhallt.

