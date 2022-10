Ulm

vor 54 Min.

Shakespeare trifft Shakespeare: ein Ballett-Doppelabend am Theater Ulm

Aufstieg? Abstieg? Lady Macbeth (Nora Paneva) in Aktion, beim Tanzabend "Shakespeare 2.2" am Theater Ulm.

Plus Tanz am Theater Ulm: Frank Pedersen und Reiner Feistel inszenieren zwei Shakespeare-Tragödien – die eine elegant, die andere überschäumend vor Ideen.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Zwei Tragödien, Shakespeare im Doppel: Die Choreografen Frank Fannar Pedersen und Reiner Feistel verpassen einem unsterblichen Bühnenmeister ein kräftiges Update. "Shakespeare 2.2" heißt ihr gemeinsamer Tanztheaterabend in zwei Kapiteln. Den Anfang macht "Othello", die Geschichte des schwarzen Generals, der an Intrigen und seiner Leidenschaft für Desdemona zugrunde geht. Dann "Macbeth", der König, der an Intrigen und der Leidenschaft seiner Frau zugrunde geht. Der Zweiteiler erlebte nun seine Premiere, im Sprung zwischen eher klassischer Eleganz und bezaubernder Originalität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

