Das Donau-Museum in Ulm öffnet mit zwei neuen Ausstellungen

Das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm nimmt den Fluss und die Menschen, die an ihm leben, in den Blick. 18 Monate hat der Umbau gedauert.

Nicht nur ein Zentrum Donauschwäbischer Geschichte, sondern ein Zentrum der Versöhnung und Völkerverständigung soll das Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM) in Ulm sein. Große Worte, die Hans Supritz, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben, bei der Neueröffnung des Ulmer Museums findet. 18 Monate lang wurde in der historischen Donaubastion renoviert, umgestaltet und erneuert. Jetzt gibt es zwei Dauerausstellungen. „Flussgeschichten“ erzählt auch auf kindgerechte Weise von der Donau. In vier Bereichen geht es um den gesamten Donauraum, die Menschen, die dort leben, die kulturelle Vielfalt entlang des Flusses und um die Donau als Handels- und Reiseroute. Nicht chronologisch oder dem Flusslauf von der Quelle bis zur Mündung folgend, sondern erzählerisch, in eigenen kleinen Geschichten, macht das Museum den zweitgrößten Strom Europas nahbar, der mehr Länder durchfließt als alle anderen Flüsse dieser Erde.

Um die Donauschwaben – Migranten aus dem süddeutschen Raum, die sich Richtung Osten entlang der Donau neue Heimaten suchten – geht es in der Ausstellung „Donauschwaben. Aufbruch und Begegnung“. Rund eine halbe Million Menschen sollen sich Schätzungen zufolge zwischen 1689 und 1850 auf den Weg gen Osten gemacht haben. Dort lebten die Deutschstämmigen über Generationen mit den Einheimischen Tür an Tür. Hans Supritz sagt: „Sie haben sich vielleicht nicht jeden Tag umarmt, aber respektiert.“ So zeige das DZM im Kleinen die Geschichte eines geeinten Europas, meint Supritz. Unsäglicher Nationalismus, Hass und Verblendung habe dieses Europa dann zerschlagen. Angesichts nationaler Strömungen, die derzeit überall in Europa an Zugkraft gewinnen, ist diese Botschaft des DZM brandaktuell.

Donauschwaben: Die Generation der Zeitzeugen schwindet

Die Donauschwaben selbst waren nie die homogene Gruppe, für die man sie heute halten könnte. Sie stammten aus verschiedenen Regionen; wanderten in verschiedene Regionen aus. Doch die Biografien ähneln sich. Das umgestaltete DZM will jetzt gezielt eine neues, jüngeres Publikum ansprechen. Die Erinnerung an die Donauschwaben, ihre Kultur und ihre Geschichte soll wach gehalten werden. Die Generation der Zeitzeugen schwindet.

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth lobt das Engagement des Ulmer Museums, das es inzwischen seit mehr als 20 Jahren gibt. Das DZM setze wichtige Impulse für eine gemeinsame europäische Identität. Der Bund, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Ulm haben zusammen 1,56 Millionen Euro in die Modernisierung des Museum gesteckt.

Termin Zur Neueröffnung kann das DZM dieses Wochenende (30. April und 1. Mai) kostenlos besichtigt werden.

