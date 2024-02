Das Gymnasium im Landkreis München will sich umbenennen. Im Zentrum der Debatte steht das Frühwerk des Autors Otfried Preußler aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Das Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach will seinen Namen ändern. Die Schule im Landkreis München möchte laut Medienberichten nicht mehr den Namen des Schriftstellers tragen, der mit Kinder- und Jugendromanen wie "Krabat" und "Der Räuber Hotzenplotz" berühmt wurde. Schulleiter Benno Fischbach hatte am 30. Januar erklärt, dass sich Elternbeirat, Lehrerkonferenz und Schülerausschuss auf eine Namensänderung geeinigt hätten. Hauptgrund für die Umbenennung sei die NS-Vergangenheit des Autors Preußler. Jetzt hat sich am Mittwoch auch der Gemeinderat von Pullach der Forderung angeschlossen. Laut der Süddeutschen Zeitung stimmte das Gremium mit 16 zu zwei Stimmen für eine Umbenennung.

Warum will das Gymnasium den Namen von Otfried Preußler ablegen?

Anstoß der Debatte ist Preußlers Frühwerk, das in der Zeit des Nationalsozialismus entstand. Sein Buch "Erntelager Geyer", das der böhmische Autor mit 17 Jahren schrieb, gilt als Hitlerjugend-Roman. Das Werk folgt der Ideologie und Propaganda des Regimes. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) kritisiert der Schulleiter Fischbach, dass sich Preußler nie deutlich genug von seinem Frühwerk distanziert habe. Diese Einschätzung ist umstritten: In Preußlers Roman "Krabat" geht es um die Verführung einer Generation durch dunkle Mächte. Der Autor äußerte sich zum Werk: "Es ist die Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken." Romanfiguren wie die Kleine Hexe und der Räuber Hotzenplotz wehren sich gegen autoritäre Kräfte. In seiner Begründung erklärt Fischbach wiederum: "Fragwürdig erscheinen auch die in einigen Werken dargestellten fragwürdigen Konfliktlösungsstrategien durch Gewalt und/oder Hexerei", so zitiert die FAZ den Schulleiter.

2014 hatte sich das "Staatliche Gymnasium Pullach" nach Preußler benannt

Ob das Gymnasium tatsächlich umbenannt wird, darüber soll der Zweckverband der Schule am 13. März entschieden. Geht es nach dem Wunsch von Elternbeirat, Lehrerkonferenz und Schülerausschuss, soll die Schule künftig wieder "Staatliches Gymnasium Pullach" heißen. Diesen Namen trug die Schule schon einmal, bevor sie sich 2014 nach Otfried Preußler benannte. Der Name des Kinderbuchautors sollte als Plädoyer für die Fantasie verstanden werden. Doch der Beschluss löste auch Kritik aus, im Gemeinderat wie unter den Schülern. Vielen fehlte ein Bezug zwischen Autor und Ort, Preußler war nie in Pullach. Diese Kritik wird auch jetzt wieder laut. (AZ)

