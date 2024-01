Selten so gelacht: Weshalb Comedy noch lange kein gutes Kabarett ist

Plus Früher kultivierte etwa Dieter Hildebrandt mit feinem Witz eine Art außerparlamentarische Opposition. Heute geht es etwa bei Mario Barth um massenmediale Lacher.

Die Frage stellt sich momentan dringlicher denn je: Wo ist eigentlich das politische Kabarett geblieben? Verschluckt von einem Sumpf namens Comedy, in dem nur der schnelle Gag auf Kosten anderer oder schonungslose Selbstironie etwas zählen und allzu langes Nachdenken über das Gesprochene das gepflegte Feierabend-Chill-out stören könnte. Gerade jetzt würde man nur allzu gerne wissen, was legendären Kabarettisten wie Kurt Tucholsky, Karl Valentin, Werner Finck, Hans-Dieter Hüsch, Wolfgang Neuss, Dieter Hildebrandt, Werner Schneyder oder Matthias Beltz zu Themen wie den deutschlandweiten Demos gegen rechts, Bauernaufständen, Ampel-Chaos, Trump-Renaissance oder Putin-Größenwahn eingefallen wäre. Auch hier geht es nämlich um den Fortbestand der liberalen Demokratie. Um die Freiheit der Meinung.

Zur allgemeinen Stimmungslage passt es, wenn der neue Geschäftsführer der ruhmreichen Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Christian Schultz, die Unterscheidung zwischen Comedy und Kabarett inzwischen für unnötig hält. Dass er in einem Interview zum Neustart der Traditionsbühne auch noch deren Gründer Dieter Hildebrandt fehlinterpretierte, mag ein Symbol für die schwindende Wucht des Genres sein. „Die Kabarettisten machen es wegen des Geldes und die Comedians wegen dem Geld“, hatte Hildebrandt einst gesagt, und Schultz nahm dies als Legitimation dafür, dass Comedy und Kabarett längst ineinander aufgegangen seien.