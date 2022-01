"Natur" am Landestheater Schwaben: Öko-Irrsinn mit Besserwissern und Ignoranten

Plus Wir wissen Bescheid übers Klima, tun aber nichts: Lukas Hammersteins ätzende Diagnose „Natur“ wurde am Landestheater Schwaben uraufgeführt.

Dass wir Menschen gerade dabei sind, unser Klima zu ruinieren und unsere Lebensgrundlagen zu zerstören, ist zum großen Thema der Zeit geworden. Wir heizen den Globus auf, vergiften Böden und Meere. Es droht inzwischen nichts weniger als der Untergang. Und wir wissen, dass wir persönlich ebenso revolutionär handeln müssten wie das politische System es muss, um die Katastrophe abzuwenden. Dies alles bietet jede Menge Stoff für tiefernste Bühnendramen. Das Landestheater Schwaben in Memmingen hat sich aber für etwas anderes entschieden.