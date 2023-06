Uraufführung in Augsburg

vor 54 Min.

"Extra Zero" am Staatstheater: Wenn das Leben aus Essen und Brechen besteht

Die jugendlichen Patienten und "die Institution": Sarah Maria Grünig, Thomas Prazak, Mirjana Milosavljević, Julius Kuhn, Ute Fiedler in "Extra Zero" am Staatstheater Augsburg.

Plus Mit dem Stück "Extra Zero" rund um Schönheitswahn und Magersucht gewann Elisabeth Pape den diesjährigen Kleist-Förderpreis. Am Staatstheater Augsburg fand nun die Uraufführung statt.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Die Online-Welten bestehen aus Schönheit, Fitness und Eiweißshakes, aus Squats, Crunches und Liegestützen. Vor allem Mädchen ziehen die Optimierungsversprechen in ihren Bann. Manche werden aufgesaugt, bis sich ihr Leben nur noch um Körper, Dünnsein und Nichtessen dreht. In diese Spannungen traut sich das Drama "Extra Zero" von Elisabeth Pape, das das Staatstheater Augsburg jetzt in der Inszenierung von Blanka Rádóczy zur Uraufführung brachte.

Das Setting ist eine Klinik, "die Institution". Drei Zimmertüren, Kantinentische und -stühle, links ein voll verglastes Schwesternzimmer, aus dem "die Institution" (Julius Kuhn) alle überwacht. Sie ist Pfleger, christlich-verträumte Musiktherapeutin, Geschäftsleitung der Klinik. Sie kontrolliert die Essenseinnahme der Kranken. Essen oder Nichtessen, Leben oder Tod – das sind die Geschichten der drei anonymen jugendlichen Patienten (Sarah Maria Grünig, Mirjana Milosavljevic, Thomas Prazak) und von "Die mit der Pringles-Dose" (Ute Fiedler). Nach langen Kämpfen zu Hause, in der Schule, im Studium sind sie hier gelandet, weil sie mit ihrer Fress-Brechsucht in einer Todeszone gelandet waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen