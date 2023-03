Uraufführung

vor 48 Min.

Wie einem bei Oskar Maria Graf das Lachen vergeht

Die Kinder tragen unheimliche Masken in der Uraufführung "Unruhe um einen Friedfertigen". In der Mitte Gerald Fiedler als Julius Kraus.

Plus Es klingt bei dem Menschenversteher erst einmal alles alltäglich. Je weiter die Augsburger Adaption von "Unruhe um einen Friedfertigen" voranschreitet, desto unheimlicher wird es.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Sein Schaffen ist eigen, seine Romane sind besonders. 1933 musste Oskar Maria Graf seine Heimat verlassen und kehrte nach 1945 nur noch zu Besuchen nach Deutschland zurück. In New York City, der Hauptstadt der westlichen Welt, der Großstadt schlechthin, schrieb er sich 1947 zurück in die bayerische Provinz. Aber anders als in den Heimatfilmen, die nach der Nazi-Zeit in deutsche Kinos kamen, versuchte Oskar Maria Graf nicht im Geringsten, im Landleben ein Stück heile Welt zu finden. Im Gegenteil. Minutiös beschrieb er in "Unruhe um einen Friedfertigen", wie der Nationalsozialismus nach dem Ersten Weltkrieg sich langsam im Dorf ausbreitete, die totalitäre Ideologie fand überall ihren Nährboden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen