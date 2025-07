Hollywood-Star Sharon Stone trauert um ihre Mutter. «Meine witzige, vielschichtige Mutter ist gestorben», schrieb die 67 Jahre alte Schauspielerin zu einem Foto auf ihrem Instagram-Profil. «Sie ist vor knapp zwei Monaten verstorben. Ich habe es jetzt erst verarbeitet. Danke für die Beileidsbekundungen.»

Laut einem Bericht der amerikanischen Tageszeitung «Daily Inter Lake» aus Montana starb Dorothy Marie Stone bereits am 26. März im Alter von 91 Jahren. Eine Todesursache gab Sharon Stone nicht an. Ihre Mutter sei ein «Produkt» der Weltwirtschaftskrise gewesen, schrieb sie und spielte offenbar auf die aktuelle Situation in den USA an. «Das sollten wir nicht wieder tun. Lasst uns schützen und kümmern.»

Beileidsbekundungen von zahlreichen Kollegen

Unter dem Beitrag, der Sharon Stone lachend mit ihrer Mutter zeigt, drückten zahlreiche Promis ihr Beileid aus. So postete Schauspiel-Kollegin Gwyneth Paltrow («Shakespeare in Love») ein gebrochenes Herz und Melanie Griffith («Die Waffen der Frauen») schrieb: «Dein Verlust tut mir leid, Sharon. Ich sende dir Liebe.»

Mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller «Basic Instinct» war Sharon Stone vor über 30 Jahren weltberühmt geworden. Darin spielte sie die undurchsichtige Krimi-Schriftstellerin Catherine Tramell, die unter Mordverdacht gerät. Es folgten Filme wie «Casino», «Catwoman» oder «The Disaster Artist». Inzwischen ist Stone auch als Malerin und als Autorin tätig.