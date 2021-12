US-Schriftstellerin Joan Didion tot

Mit ihren Romanen und Reportagen über die US-Westküste prägte Joan Didion die Literatur und den US-Journalismus. Jetzt ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben

Ihre literarische Heimat war ein Ort: Kalifornien. Jahrzehntelang hat die Autorin Joan Didion das Leben an der US-Westküste beschrieben. Jetzt ist Didion im Alter von 87 Jahren verstorben, wie ihr Verlag Knopf Doubleday am Donnerstagabend bestätigte. Die Schriftstellerin und Publizistin verstarb an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung.

Joan Didion gestorben: Ihre großen Erfolge

Didion wurde 1934 in der Hauptstadt Kaliforniens Sacramento geboren, studierte in Berkeley und wirkte vor allem in New York. Didions großer Druchbruch waren Reportagen und Romane über das Leben und die Hippie-Kultur im Bundesstaat Kalifornien der Sechziger- und Siebzigerjahren. Sie war sowohl als Journalistin als auch als Schriftstellerin erfolgreich. Sie schrieb auch Sachbücher, ihre große Stärke blieben aber immer die Magazin-Reportagen. Die Verwendung des "Ich" in ihren journalistischen Texten ließ sie zur Vertreterin des amerikanischen New Journalism zählen.

Ihr bekanntestes Buch und größter Erfolg wurde die persönliche Verarbeitung des plötzlichen Todes ihres Ehemannes. 2005 erschien der spätere Bestseller „Das Jahr des magischen Denkens“. Mit ihrem Mann John Dunne zusammen hatte sie auch 1976 das Drehbuch für "A Star is Born" geschrieben, das vor wenigen Jahren in einer Neuverfilmung mit Lady Gaga und Bradley Cooper ein Kinohit wurde.

Joan Didion schrieb "zeitlos und kraftvoll"

"Joan war eine brillante Beobachterin und Zuhörerin, die weise und subtil Wahrheiten über unsere Gegenwart und Zukunft verkündet hat", teilte die Lektorin Shelley Wanger mit. "Ihr Schreiben ist zeitlos und kraftvoll und ihre Prosa hat Millionen Menschen beeinflusst. Wir werden ihren Tod betrauern, aber ihr Leben feiern."

Joan Didion: Mit 80 noch Model

Auch ihr eigener Modestil machte sie in den USA zum Star: Sie fiel mit langen Röcken und riesigen Sonnenbrillen auf. Im Alter von 80 Jahren wurde Didion sogar noch Model. Das Fashion-Label Céline präsentierte sie 2015 als neues Gesicht seiner Marke. Ein "unsterbliches Traummädchen", schrieb die Modezeitschrift Vogue.

Lesen Sie dazu auch