Usher geht auf Welttournee und kommt für ein Konzert nach Deutschland

Im Rahmen seiner Welttournee kommt Usher 2025 auch nach Europa und spielt unter anderem ein Konzert in Berlin. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen.

Usher kommt in Rahmen seiner Welttournee 2025 nach Europa. Dabei tritt der R'n'B-Musiker auch in Berlin auf, wie der Veranstalter Live Nation am Dienstag mitteilte. Auch in London, Paris und Amsterdam wird es anlässlich der "Past Present Future"-Tournee Konzerte geben. "Diese Tour ist sowohl eine Feier der letzten 30 Jahre als auch ein Blick in die Zukunft", sagte der 45-jährige US-Amerikaner laut Mitteilung.

Usher-Tour 2025: Konzerte in Europa im Überblick

Insgesamt sechs Konzerte sind in Europa geplant. Drei davon finden in London statt. Das sind die Termine im Überblick:

1., 2. und 5. April 2025: London (The O2)

(The O2) 15. April 2025: Paris ( Accor Arena)

( Arena) 22. April 2025: Amsterdam (Ziggo Dome)

(Ziggo Dome) 1. Mai 2025: Berlin ( Mercedes-Benz Arena )

Tickets für Usher-Tour 2025 bereits im Vorverkauf

Fans können Tickets für die Konzerte von Usher in verschiedenen Vorverkaufs-Stufen erwerben. Los ging es am Dienstag (20. Februar) um 12 Uhr für Telekom-Kundinnen und -Kunden. Auf der Webseite der Telekom können sie sich als Privatkunde identifizieren und Tickets kaufen. Zeitgleich können auch Kundinnen und Kunden von RTL+ Tickets auf der Special-Seite für Prio-Tickets kaufen.

Einen Tag später, am Mittwoch (21. Februar) um 10 Uhr, haben alle anderen die Chance auf Tickets. Noch vor dem allgemeinen Vorverkauf gibt es beim Ticketanbieter Ticketmaster Karten zu kaufen. Fans benötigen dafür lediglich einen Account bei Ticketmaster.

Am Donnerstag (22. Februar) um 12 Uhr startet dann der Vorverkauf bei allen anderen Ticketanbietern wie beispielsweise Eventim.

Usher spielte 2023 acht Konzerte in Paris

Usher war im vergangenen Jahr für acht Konzerte in Paris. Davor war er zuletzt 2015 auf Tour in Europa. Vor etwas mehr als einer Woche performte er bei der Halbzeitshow des US-amerikanischen Super Bowls, außerdem erschien sein neues Album "Coming Home".