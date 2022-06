Venedig

vor 37 Min.

Die Biennale in Venedig ist in Frauenhand

Plus In der Hauptausstellung der 59. Biennale haben Künstlerinnen das Sagen. Und dabei sind aus Deutschland Großmeisterinnen im Herzen des Ausstellungspalasts präsentiert. Ein Rundgang.

Von Rüdiger Heinze

Salvador Dalís brennende Giraffen haben Nachfahren bekommen. Ebenfalls in tödlicher Auflösung begriffen, gespenstisch verwesend, ziehen sie als ein Wagengespann ein stark vergrößertes, rollendes Modell der männlichen Unterleibsorgane hinter sich her – darauf allerlei unangenehme bis grausam endende Krankheiten vermerkt. Ein makabrer Triumphzug urologischer Krankheit und geschlechtsspezifischen Todes – erdacht und angespannt von der 1988 in Nürnberg geborenen Raphaela Vogel, jetzt zu sehen in der Hauptausstellung der venezianischen Kunst-Biennale.

