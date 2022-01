Veranstaltung

Snowdance Filmfestival: Großes Kino im kleinen Rahmen

Zwischen Seelenschmerz und Unterhaltung ist der französische Film "Medusa" angesiedelt, der das Snowdance Filmfestival in Landsberg eröffnete.

Plus Das Indie-Filmfest Snowdance präsentiert seit Jahren ambitionierte europäische Filme. In diesem Jahr wird das Festival in Landsberg von zwei Ereignissen überschattet.

Von Oliver Wolff

Wer ein Independent-Filmfestival besucht, sollte sich darauf gefasst machen, dass es mit großen, glamourösen Galas mit Stars auf rotem Teppich und überall lauernden Paparazzi im Grunde nichts zu tun hat. Indie ist familiär und intim. Meistens werden Nischenfilme gezeigt, die bei den großen, bedeutenden Festspielen durchs Raster fallen. Fürs Publikum muss das aber kein Nachteil sein. Im Gegenteil: So kann man direkt mit den Filmemacherinnen und Filmemachern in Kontakt treten und wird zudem mit einzigartigen Kinoerlebnissen belohnt. Aber da ist halt leider auch noch die Pandemie, die die besondere Atmosphäre eines Indie-Filmfests ruiniert.

