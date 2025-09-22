Publizist Michel Friedman: „Das ist pure Heuchelei“

Herr Friedman, ein geplanter Auftritt im mecklenburgischen Klütz ist von der Stadtvertretung abgesagt worden. Sie hätten dort im Rahmen einer Podiumsdiskussion über Demokratie und Gegenwartspolitik sprechen sollen. Begründet wurde dies mit möglichen Protesten von Rechtsextremen und dass „Ihr Auftreten nicht nach Klütz passt.“ Sind wir hier in Deutschland schon wieder so weit, dass jüdische Mitbürger aufgrund der Angst vorm rechten Pöbel ausgeladen werden?

MICHEL FRIEDMAN: Wie man an Klütz sehen kann: Ja. Ich gehe mit großem Selbstbewusstsein eines Demokraten, der für die Freiheit der Kunst und die Meinungsfreiheit steht, mit dieser Entscheidung um. Nach dem Motto, wo man mich nicht will, will ich am liebsten hin. Ich bin sicher, dass viele Klützer sich freuen würden, einen Abend mit mir zu verbringen. Nicht die AfD darf durch Gewalt und Gewaltandrohung die Freiheit zerstören, sondern die Demokratinnen und Demokraten müssen sie verteidigen. In diesem Sinne hat der Bürgermeister der Demokratie geschadet. So zu tun, als ob er sich um meine Sicherheit sorgt, ist pure Heuchelei.

In Ihrem neuen Buch „Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“ erzählen sie, dass ein Großteil der Menschen nicht aus der Geschichte lernt und Rechtspopulisten und Islamisten in die die Hände läuft. Warum ist das so?

FRIEDMAN: Viele Leute haben aus der Geschichte gelernt, aber trotzdem zu wenige im Vergleich mit den vielen, die in unserem Land leben. Ich verzweifle daran, dass so wenige Menschen mit glänzenden, leuchtenden Augen ihre Freiheit und ihr Leben wertschätzen. Denn das Versprechen der Demokratie ist ja: Selbstbestimmtheit statt Fremdbestimmtheit - und das Recht zu haben, ein Mensch zu sein, wie man es selbst will. Es ist auch die Absage an das Unrecht, dass Menschen wieder bestimmen wollen, welcher Mensch ein Mensch ist und welcher nicht.

Sie plädieren in Ihrem Buch dafür, dem Zerbröseln der Demokratie nicht einfach zuzuschauen. Demokratie müsse verbessert und weiterentwickelt werden, zum Beispiel über mehr Bürgerbeteiligung. Reicht das?

FRIEDMAN: Lassen Sie uns erst einmal über Grundsätze reden. Erstens: Die Gesellschaft braucht eine wehrhafte Demokratie, die die Gefahren von innen und außen abwehren kann. Zweitens: Politik und Gesellschaft brauchen einen funktionierenden Staat, der mit der Bürgerschaft über Gesetze und Verwaltung in Berührung kommt. Er übernimmt bestimmte Aufgaben, die er gewährleisten muss. Dazu zähle ich beispielsweise eine digitale Infrastruktur. Gerade heute, wo durch den Angriff auf die Realität, die Verwechslung zwischen Lüge und Wahrheit ein Propaganda-Tool der Diktatoren ist, braucht die Demokratie mehr Bildung jeglicher Art. Wir brauchen auch eine gesunde Umwelt und soziale Mindeststandards, die nicht von ökonomischen Pseudoargumentationen aufgeweicht werden dürfen. Auch eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur gehört dazu. Das alles muss so organisiert sein, dass eine Verwaltung effektiv und effizient arbeitet. Denn Verwaltung sollte Dienstleistung am Bürger sein!

Das klingt mehr nach Idealvorstellung als nach deutscher Realität.

FRIEDMAN: In der Tat. Und es gehört eine lebendige Streitkultur dazu. Sie ist aber derzeit weder lebendig noch hat sie Kultur. Auch das hat mit den digitalen Medien zu tun – aber nicht nur. Schließlich gehört Respekt dazu. Also: Wie wir miteinander umgehen, auch wenn wir konfrontativ zueinanderstehen und unterschiedlicher Meinung sind. Die Demokratie erträgt und bedingt frei nach dem Motto ,Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind‘ – wie keine andere Staatsform den Streit. Denn auch, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, müssen wir keine Feinde sein.

Sie schreiben auch, die Politik hierzulande habe zu viele Versprechen gebrochen. Das ist richtig, aber immer noch kein Grund Rechtspopulisten zu wählen.

FRIEDMAN: Die Politik hat Erwartungen geschürt, die sie gar nicht erfüllen kann. Wir sollten lernen, unsere Beschränktheit zu formulieren und dabei gemeinsam nach Lösungen suchen. Politik muss mutig sein. Das ist sie nicht.

Ein anderes Thema ist der wachsende Antisemitismus. Wie viel Nährboden bereitet aus Ihrer Sicht die aktuelle israelische Politik dem Antisemitismus in aller Welt?

FRIEDMAN: Es gibt viele Gründe, Vorwände, Fantasien, Gerüchte für Antisemitismus. Denn Antisemitismus ist äußerst kreativ. Aber ich bin deutscher Staatsbürger. Und ich verbitte es mir, dass ich mich zu einer israelischen Politik äußern muss. Denn ich spiele dieses Spiel nicht mit, dass alle Juden für das verantwortlich gemacht werden, was ein Jude macht. Das ist eines der ältesten Klischees. Nicht das israelische Volk, sondern die Regierung macht diese Politik und ein Großteil der Bevölkerung demonstriert jeden Donnerstag dagegen. Ich würde mir wünschen, dass in NRW, Sachsen oder Thüringen jede Woche nur 5000 Menschen gegen die AfD demonstrieren.

Was müsste geschehen, um den wachsenden Antisemitismus hierzulande wieder einzuhegen?

FRIEDMAN: Ich lebe seit 60 Jahren in diesem Land. Alle Antworten liegen auf der Hand: Bildung, Bildung, Bildung – auch emotionale Bildung, Täterbildung. In den deutschen Schulen und zu Hause wurde eben nicht mit den Großeltern gesprochen und die Frage gestellt: Na sag mal, was hast du denn getan? Der Antisemitismus setzt sich aus Millionen kleinen Schritten und Verstrickungen zusammen – der Endpunkt, also die Gewalt, ist leider oft banal: Tod, Massentod. Aber die Anfänge sind nicht banal. Seit ich hier lebe, heißt es: Wehret den Anfängen! Hätte man sie abgewehrt, müssten wir heute nicht darüber sprechen.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass die Demokratie in Europa dem Druck der Antidemokraten und Autokraten standhält

FRIEDMAN: Ich vertraue darauf, dass die Menschen ein gutes Leben führen wollen. Eine Diktatur ist kein gutes Leben. Deswegen hoffe ich, dass diejenigen, die spüren, dass das bessere Leben die Freiheit ist, sich auf den Weg machen.

Zur Person Michel Friedman, geb. 1956 in Paris, ist Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist und Moderator. Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sein neuestes Buch heißt „Mensch. Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“ (Piper Verlag, 20 Euro). Im nächsten Jahr sollte er anlässlich des 120. Geburtstags von Hannah Arendt im mecklenburgischen Klütz über Demokratie sprechen. Dieser Auftritt wurde von der Stadt nun abgesagt, aus Sorge vor Protesten durch rechte Gruppen.