Tischdecke mit Beatles-Unterschriften kommt unter den Hammer

Nach mehr als 50 Jahren ist eine Tischdecke aufgetaucht, auf der sich die Band verewigte. Nun wird das Werk versteigert.

Tischdecken sind nicht gleich Tischdecken. Man unterscheidet grob zwischen Alltagsmodell, Baumwolle, kariert zum Beispiel, oft schon ein bisschen fleckig, und Festtagsmodell: Damast, Leinen oder etwas mit Spitze. Wenn man da kleckert, versucht man als Gast unauffällig vielleicht die Serviette auf dem Fleck zu platzieren, und hofft, dass das Ding waschbar ist, zumindest im Schonwaschgang. Ein sehr wichtiges Kaufkriterium bei Tischdecken!

Nach über fünfzig Jahren ist nun in den USA eine weiße Leinentischdecke aufgetaucht, die sich jeder Wäsche bislang entzogen hat. Obwohl sie wirklich derart verschmiert ist, dass man mit gutem Gewissen keine Teller Suppe mehr darauf servieren könnte.

Was man neben einigen Flecken sieht, sind Kritzeleien, die aber ein gewisses Talent verraten. Unter anderem haben die Gäste sich mit einem Sonnenuntergang, mehreren Porträts, Gesichtern und Augen verewigt. Weil die Gäste die Beatles waren, die die Tischdecke bei einem Menü vor ihrem letzten regulären Konzert 1966 in San Francisco vor zahlendem Publikum verschönerten und verkleckerten, ist das Ding natürlich ein Vermögen wert!

Das Auktionshaus rechnet mit 25.000 Dollar für die Beatles-Tischdecke

Der schlaue Caterer Joe Vilardi hat die Decke damals daher auch nicht gewaschen, sondern ins Schaufenster gehängt. Eine Woche später war sie verschwunden. Fünf Jahrzehnte später hat sich beim Enkel Michael Vilardi nun eine Dame aus Texas gemeldet, deren Bruder wiederum das Tischtuch besaß, irgendeine Schuld wurde damit beglichen, und nun nicht wusste, was damit machen. Morgens die Kaffeetasse daraufstellen, undenkbar. Verkaufen war natürlich auch nicht möglich. Nun also wurde sie zurückgegeben, der Enkel Vilardi will sie online versteigern lassen. Das Auktionshaus rechnet mit etwa 25.000 Dollar. Was sehr viel Geld ist für eine Tischdecke, die man nicht waschen darf! Nicht mal im Schonwaschgang.

