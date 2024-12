Hohe Bargeld-Beute auf Weihnachtsmarkt

Zwei unbekannte Männer haben an einem Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt eine Aktentasche mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld geraubt. Wie die Polizei berichtete, klopfte ein Mann an dem Stand auf dem Schillerplatz und lenkte die 58-jährige Standinhaberin offenbar ab. Der andere Mann habe die Tasche aus dem Stand entwendet, in der auch mehrere Dokumente waren.

Die Frau habe noch versucht, die Tasche wieder an sich zu nehmen, aber erfolglos. Der Mann, der die Ledertasche gestohlen habe, sei später in ein Auto gestiegen, das von einem anderen Mann gesteuert wurde. Der andere Verdächtige, der an dem Stand gewesen war, sei zu Fuß geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Die Ermittler suchen nun Zeugen.