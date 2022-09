Vorschau

Wie "Jerusalem" nach Augsburg kam: Saisonauftakt am Staatstheater

Plus Jez Butterworths Stück "Jerusalem" um einen fluchenden, groben Revoluzzer war ein Broadway-Hit. Die deutsche Erstaufführung feiert es nun in Augsburg.

Von Veronika Lintner

Probe am Staatstheater Augsburg, im Saal des Martiniparks: In einem Bühnenbild-Wäldchen, zwischen Baumstämmen mit kultiviertem Normabstand, bricht die Wildnis aus - und zwar um einen verlotterten Wohnwagen. Eine Gestalt torkelt aus ihrem rostigen Camper, hinein in das bunte Flackerlicht und Tanzgetümmel einer Partynacht im Wald. In Feinrippshirt und besudelter Hose grunzt dieser Typ durch seinen Schnurrbart: "Freunde! Parasiten! Unerwünschte!" Die Menge johlt ihm zu, diesem Cäsar auf seiner Holzpalettenbühne. Das Menü zum Exzess: Freibier, Würstchen, Koks und - Revolution. Am Wohnwagendach flucht ein Banner: "Fick dich, neue Siedlung". So beginnt "Jerusalem", eine britische Satire von Jez Butterworth. Mit diesem Stück eröffnet das Staatstheater am 10. September seine neue Spielzeit - und das Stück feiert seine deutsche Erstaufführung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

