"Alle oder keiner": So reagieren Wacken-Fans auf Einlassstopp

Das Gelände des Wacken Open Airs ist so vermatscht, dass die Veranstalter einen Einlassstopp verhängt haben. Viele Fans sind sauer, andere verteidigen die Entscheidung im Netz.

Für viele Metal-Fans ist das Wacken Open Air wohl eines der Highlights des Jahres. So sollte es auch in diesem Jahr sein, doch das Wetter machte Besuchern und Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Nachdem es erst einen Anreisestopp für Kraftfahrzeuge gab, folgte am frühen Donnerstagmorgen ein endgültiger Einlassstopp. Wer sich bisher nicht auf dem Festivalgelände befindet, kann zurück nach Hause fahren.

"Wir kriegen nicht mehr rauf", verdeutlicht Festivalmitbegründer Thomas Jensen am Mittwochmorgen auf Instagram. "Wir müssen das Gelände jetzt zumachen, es geht nicht anders." Eine solche Wettersituation habe es während der Anreisezeit noch nie gegeben.

Wacken 2023: Fans reagieren verärgert auf Einlassstopp

Die Reaktionen auf den Einlassstopp beim Wacken Open Air sind gespalten. Viele Fans kritisieren in den sozialen Medien die Kommunikation der Veranstalter. "Ja, das Wetter ist extrem, keine Frage, aber die Kommunikation ist dabei leider gleich mit ins Wasser gefallen", schreibt beispielsweise ein Instagram-Nutzer, ein anderer beizeichnet die Kommunikation als "ganz große Grütze".

Zehntausende Fans freuen sich auf den Wacken-Start. Doch Dauerregen hat das Gelände in Schlammfelder verwandelt. Foto: Christian Charisius, dpa

Viele Wacken-Fans bemängeln, dass nicht das gleiche Recht für alle gelte und manche Besucher nun auf dem Festivalgelände feiern können, während andere wieder abreisen mussten. "Alle oder keiner! Absagen die Scheiße und Geld zurück, aber schnell!", fordert ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer schreibt: "Das kann doch nicht Euer Ernst sein! Dann müsst Ihr es verdammt nochmals komplett absagen. Ihr verprellt hier zigtausende von Menschen." Mehrere Fans kritisieren, dass diejenigen, die sich an die Anweisungen der Ordner und Polizei gehalten haben, es nicht auf das Gelände geschafft hätten, während andere, die die Ansagen ignoriert hätten, nun dort feiern könnten.

Wacken-Fans nehmen Veranstalter nach Einlassstopp in Schutz

Neben all der Kritik gibt es in den sozialen Medien auch Zuspruch nach der Entscheidung der Vernastalter, einen Einlassstopp zu verhängen. "Wir alle sind wütend und frustriert schon klar. ABER DOCH BITTE NICHT AUF DIE VERANSTALTER UND EINWOHNER. Ich vermisse hier den Wacken-Spirit und die tolle und stets gelobte Community", schreibt eine Instagram-Nutzerin.

"Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh. Individuell beschissen, vom Veranstalter nachvollziehbar", stellt sich auch ein anderer hinter die Veranstalter des Wacken Open Airs. Ein weiterer Instagram-Nutzer meint: "Dazu gehört eine Menge Mut sowas zu entscheiden. Viele werden es nicht verstehen, aber die Sicherheit geht vor. Mein Respekt an die Crew die hier wirklich durchakert."