Anreise final gestoppt: Festival in Wacken startet trotzdem

Regen hat den Campingplatz des Wacken-Festivals so vermatscht, dass keine Anreise mehr möglich ist. Hier gibt es die aktuellen Infos für Wacken-Besucher.

Das ist ärgerlich für viele Festivalbesucherinnen und -besucher: Das Zelt ist eingepackt, ebenso der Proviant für die folgenden Tage und auch die Gummistiefel stehen schon bereit. Theoretisch kann es losgehen. Dann melden die Veranstalter: Die Campingplätze sind aufgrund des Regens zu vermatscht und nicht befahrbar – die Anreise zum Wacken-Festival ist nicht möglich. Auch Mittwochfrüh besteht der Anreise-Stopp nach wie vor.

"Die vernünftige Besucherkapazität für das Wacken Open Air 2023 ist angesichts der Wetterlage nun erreicht", heißt es auf der Instagram-Seite des Festivals am frühen Mittwochmorgen. Besucherinnen und Besucher in Kraftfahrzeugen aller Art sollen ihre Reise nach Wacken abbrechen oder gar nicht erst antreten. "Dies gilt bis zum Festivalende", wie die Veranstalter auf der Festival-Webseite schreiben. Nur Fahrzeuge, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befinden, können eventuell noch untergebracht werden. "Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl." Was bedeutet das nun? Hier gibt es alle aktuellen Infos für Wacken-Camperinnen und Camper.

Wacken-Anreise 2023 gestoppt: Keine Festivalabsage

Bisher ist der Stand wie folgt: Die Anreise zum Festival-Campingplatz ist final gestoppt. Abgesagt ist W:O:A nicht, aber: Die Veranstalter bitten darum, nicht mehr anzureisen. Auch die Polizei schloss sich der Aufforderung an, teilte ein Spreche gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Mittwoch, 2. August 2023, beginnt das Festival. Um 11.00 Uhr will die lokale Feuerwehrkapelle den Auftakt machen, später dann unter anderem Metalqueen Doro Pesch auf der Bühne stehen. Was können Wacken-Besucherinnen und Besucher und Menschen, die bereits auf dem Weg sind, nun tun?

Wacken 2023: Aktuelle Infos zur Anreise

1. Bereits unterwegs: Alle, die sich bereits auf der Anreise befinden, wurden noch am Dienstagvormittag gebeten, sich einen Warteplatz zu suchen. Inzwischen ist sicher, dass nur noch Fahrzeuge, die sich in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befinden, ein Chance haben, noch dort unterzukommen. Wegen des Schlamms auf dem Campingplatz können die Fahrzeuge nur mit einem Traktor auf das Gelände gezogen werden – das beansprucht laut den Veranstaltern viel Zeit.

Diese beiden Ausweichmöglichkeiten für Metal-Heads bestehen seit Montag:

Parkplatz Rot am Volksparkstadion Hamburg . Die Adresse für das Navi lautet: Hellgrundweg 45B, 22525 Hamburg .

Die Adresse für das Navi lautet: Hellgrundweg 45B, 22525 . Flugplatz Hungriger Wolf in Itzehoe . Die Adresse: Heeresfliegerstraße 16, 25551 Hohenlockstedt .

In der Nacht zum Dienstag gab es zahlreiche private Hilfsaktionen in der Region, bei denen gestrandeten Festivalbesucherinnen und -besuchern Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wurden. Einige kamen unter anderem in einem Baumarkt unter.

2. Bereits auf dem Gelände: Alle, die sich schon auf dem Campingplatz befinden, werden gebeten, zusammenzurücken. Die Veranstalter gehen zurzeit davon aus, dass nicht alle Campingflächen wie geplant genutzt werden könnten. Sie setzen Traktoren ein, um Autos und Wohnmobile hin- und herzurücken und Platz für alle zu schaffen. Der wird benötigt: Denn das Wacken-Festival 2023 ist komplett ausverkauft. Rund 85.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Wie viele von ihnen tatsächlich auf dem Festival feiern werden, ist noch unklar.

Anreise-Stopp bei Wacken: Ab wann ist die Anreise wieder möglich?

3. Noch zu Hause: Alle, die noch daheim sind, werden gebeten, von der Anreise nach Wacken abzusehen. "Ihr unterstützt uns am meisten, wenn ihr jetzt zu Hause bleibt", schrieben die Veranstalter am Dienstagmittag auf Facebook. Bis zum Festivalende werden keine Kraftfahrzeuge mehr auf das Gelände gelassen, teilte der Veranstalter am Mittwochmorgen mit. Aktuelle Infos gibt es in der Wacken-App, auf den Instagram- und Twitter-Profilen von Wacken sowie auf der Homepage.

Fest steht: Hoffnung auf Trockenheit dürfen sich Metalfans die kommenden Tage nicht machen. Der Meteorologe Thore Hansen sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es bleibt äußerst unbeständig." Und: "Ein Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht." Sowohl Dienstag als auch Mittwoch, wenn das Festival startet, rechnet er mit zehn Litern je Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Auch warm wird es mit 20 bis 21 Grad tagsüber nicht – zusammenrücken auf dem Campingplatz ist vielleicht auch deshalb gar keine so schlechte Idee.

Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände in Wacken unterwegs. Foto: Christian Charisius, dpa

Anreise-Stopp bei Wacken 2023: Werden Ticket-Preise zurückerstattet?

Wer nicht mehr auf das Festival-Gelände kommt, aber Tickets hat, muss sich noch etwas gedulden. "Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekanntgeben", heißt es auf der Webseite des Festivals in Wacken.