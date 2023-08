Wacken versinkt im Matsch: So wird das Wetter am Festival-Wochenende

50.000 Besucher haben es vor dem Einlass-Stopp auf das Gelände des Wacken Open Airs geschafft. Sie erwartet auch in den kommenden Tagen immer wieder Regen.

Nachdem der viele Regen in den vergangenen Tagen das Gelände des Wacken Open Airs im Matsch versinken lassen hatte, haben die Veranstalter am Mittwoch einen finalen Einlass-Stopp verhängt. Wer sich nicht bereits auf dem Festivalgelände befindet, wird dieses auch das komplette Wochenende über nicht mehr betreten können. "Die vernünftige Besucherkapazität für das Wacken Open Air 2023 ist angesichts der Wetterlage nun erreicht", heißt es auf der Instagram-Seite des Festivals am frühen Mittwochmorgen.

Trotzdem wird es am Wochenende ein Programm geben – für alle, die sich das Festival zu Hause im Livestream anschauen wollen, und die Besucher, die es noch auf das Gelände geschafft haben. Rund 85.000 Menschen wurden ursprünglich erwartet. Etwa 50.000 haben es vor dem Einlassstopp auf das Festivalgelände geschafft. Rund 60 Prozent der Campingflächen seien belegt, so die Polizei.

Wetter in Wacken: Vorhersage nach dem Einlass-Stopp

Nachdem das Wacken Open Air am Mittwoch bei regnerischem Wetter mit Verspätung offiziell gestartet ist, hat es auch am Donnerstag weiter geregtnet. Die Regenmengen waren aber überwiegend gering. Doch gegen Abend ließen die Schauer nach. Das Programm ging ohne große Veränderungen weiter.

Wacken 2023: Wetter am Freitag und Samstag besser

Doch jetzt sind die Wetteraussichten endlich etwas besser: "Die Wolkenlücken werden größer und es wird eine Handvoll Sonnenstunden erwartet", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu 21 Grad. Am Samstag erwartet der DWD ähnliches Wetter. Bei bis zu 21 Grad zeigt sich immer wieder die Sonne. In der Nacht zum Sonntag ziehen aber wieder Regenwolken auf. Auch untertags sind immer wieder Regenschauer möglich.

