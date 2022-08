Matt Shakman springt von "Star Trek"-Film ab

Wer wird beim nächsten "Star Trek"-Abenteuer auf dem Regiestuhl Platz nehmen? Das Studio Paramount Pictures hält sich dazu bedeckt, gibt aber bekannt, wer es nicht wird.

Der US-Regisseur Matt Shakman, der bei Produktionen wie "Game of Thrones", "Dr. House", "Good Wife" und der Marvel-Serie "WandaVision" mitwirkte, war im vorigen Sommer als Regisseur des nächsten "Star Trek"-Films angekündigt worden. Doch nun macht der 47-Jährige einen Rückzieher.

Shakman sei ein "unglaublich talentierter Filmemacher", hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Studios Paramount Pictures, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Man bedaure, dass sein Zeitplan es nicht zulasse, den nächsten "Star Trek"-Film zu inszenieren. Das Studio machte zunächst keine Angaben über einen möglichen Nachfolger.

Der noch titellose Sci-Fi-Film war im Vorjahr für Dezember 2023 angekündigt worden. Die Raumschiff-Enterprise-Besatzung war zuletzt 2016 mit "Star Trek Beyond" unter der Regie von Justin Lin im Kino.

Shakman sei nun für die lange geplante "Fantastic Four"-Neuauflage im Gespräch, berichteten US-Branchenblätter. 2020 hatte Marvel-Chef Kevin Feige einen neuen "Fantastic Four"-Superheldenfilm unter der Regie von Jon Watts angekündigt, doch der "Spider-Man"-Regisseur war in diesem Frühjahr von dem Projekt abgesprungen. "Fantastic Four" soll 2024 in die Kinos kommen.

(dpa)