Bad Hersfelder Festspiele: Neue Intendanz wird vorgestellt

Wenige Tage nach dem Ende der 73. Bad Hersfelder Festspiele will die Stadt am Mittwoch (10.00 Uhr) die neue künstlerische Leitung des Theaterfestivals ab der Spielzeit 2026 vorstellen. Intendant Joern Hinkel hatte im August vergangenen Jahres angekündigt, die Festspiele nach der Saison 2025 zu verlassen. Der 53-Jährige hat die künstlerische Leitung seit 2018 inne. Die Festspiele im osthessischen Bad Hersfeld gehören zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland. In diesem Jahr besuchten die Veranstaltung bis zu ihrem Abschluss am Sonntag mehr als 103.000 Menschen.

Icon Vergrößern Joern Hinkel wird die Festspiele verlassen. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa Icon Schließen Schließen Joern Hinkel wird die Festspiele verlassen. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa