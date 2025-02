US-Schauspieler Tony Roberts mit 85 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler und langjährige Weggefährte von Regisseur Woody Allen, Tony Roberts, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Roberts' Tochter Nicole Burley bestätigte seinen Tod der «New York Times». Demnach starb er am Freitag in seinem Haus in New York an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Roberts hatte über 50 Jahre lang als Schauspieler gearbeitet mit vielen Rollen in Allens Filmen, oft als dessen bester Freund.

Roberts begann seine Schauspielkarriere in den 60er Jahren am Broadway. Der vielseitige Theater-, Film- und Musicaldarsteller war in seiner jahrzehntelangen Karriere unter anderem in dem Oscar-prämierten Film «Der Stadtneurotiker» von 1977, in «Eine Sommernachts-Sexkomödie» (1982), und in «Hannah und ihre Schwestern» (1986) zu sehen.

«Die letzten Jahre des Goldenen Zeitalters des Broadways» miterlebt

Für seine Darbietungen in «How Now, Dow Jones» (1967) und «Mach’s noch einmal, Sam» (1969) wurde er für den Theaterpreis Tony nominiert. In Erinnerung blieb außerdem sein letzter Auftritt als Max Kellermann in dem Filmklassiker «Dirty Dancing» von 2017 mit Patrick Swayze und Jennifer Grey.

2015 veröffentlichte Tony Roberts ein Buch mit einem Rückblick auf sein Leben und seine Kariere. Darin schrieb er, dass er sich glücklich schätzen könne, genau das geworden zu sein, was er immer habe werden wollen. In einem Interview sagte er «Broadway World» im selben Jahr: «Ich hatte das Glück, die letzten Jahre des Goldenen Zeitalters des Broadways mitzuerleben. In dieser Ära war viel mehr los, das von hoher Qualität und großer Überzeugungskraft zu sein schien.»

