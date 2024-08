Eine der größten Weihnachtspyramiden der Welt entsteht

Bei hochsommerlichen Temperaturen entsteht in Wanzleben in Sachsen-Anhalt eine der größten Weihnachtspyramiden der Welt. Die Pyramide sei als Verkaufsstand für Glühwein und andere Getränke auf dem Weihnachtsmarkt in Essen gedacht, sagt Jimmy Blume, Geschäftsführer der Hütten Company, die die Konstruktion erstellt hat.

Die Pyramide zeigt die Weihnachtsgeschichte und besteht aus sechs Etagen mit einer Höhe von rund 20 Metern. Auf den oberen Etagen drehen sich riesige Holzfiguren der Weihnachtsgeschichte, darunter Maria, Josef, Jesus, die Heiligen Drei Könige sowie Ochse, Esel und Schafe.

Nach Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde stand die größte Weihnachtspyramide der Welt im Jahr 2010 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und hatte ebenfalls eine Höhe von 20 Metern. Nach Medienberichten stand 2015 allerdings in Dresden eine Weihnachtspyramide mit einer Höhe von 26,50 Metern Höhe.

Weihnachtsmärkte wollen immer spektakulärere Verkaufsstände

Nach der Coronapandemie hätten sich die Weihnachtsmärkte schnell wieder erholt, sagt Geschäftsführer Blume. Die Menschen seien froh gewesen, sich wieder treffen zu können. Und viele Schauspieler reagierten darauf - sie versuchen, mit spektakuläreren Attraktionen und Verkaufsständen schöne Märkte zu gestalten. Blumes Unternehmen erreichten immer mehr Anfragen nach höheren oder größeren Glühweinständen.

Der Essener Schausteller Richard Müller, der die rund 300.000 Euro teure Pyramide bestellt hat, ist mit dem Bauwerk zufrieden. «Wir haben in Essen einen sehr traditionellen Weihnachtsmarkt», sagt er. Die Weihnachtsgeschichte und die entsprechenden Figuren gehörten dazu und würden ein weihnachtliches Gefühl vermitteln.

«Ich wollte was Besonderes machen, auch für die Gäste, die immer wieder kommen», sagt Müller. Die Menschen wollten sich an besonderen Orten treffen. «Wir sind in Essen ja eine Großstadt» - da müsse man auch etwas größer denken.

Pyramiden und Kuckucksuhren

In Sachsen-Anhalt hat die Firma Blume seit rund zwei Jahren eine große Lagerhalle, in der zwischen 25 und 40 Verkaufsstände pro Jahr für Weihnachtsmärkte entstehen. Die Familie, die selbst aus der Schaustellerei kommt und auf eine Familientradition seit 1871 zurückblickt, gestaltet kleineren Hütten, große Pyramiden und mehrstöckige Glühweinhütten.

Gerade wird auch an einer funktionsfähigen riesigen Kuckucksuhr als Verkaufsstand gebaut. Sie sei für den Weihnachtsmarkt Colmar in Frankreich gedacht. Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben für Schausteller in ganz Europa. Es habe sogar schon Anfragen aus Dubai gegeben.

Noch in Produktion: Eine der größten Weihnachtspyramiden der Welt entsteht in Wanzleben. Foto: Simon Kremer/dpa

Den Hersteller erreichen seinen Angaben zufolge immer mehr Anfragen nach höheren oder größeren Glühweinständen. Foto: Simon Kremer/dpa

Geschäftsführer Jimmy Blume baut eine der größten Weihnachtspyramiden der Welt für den Essener Weihnachtsmarkt. Foto: Simon Kremer/dpa

Die Pyramide zeigt die Weihnachtsgeschichte und besteht aus sechs Etagen mit einer Höhe von rund 20 Metern. Foto: Simon Kremer/dpa