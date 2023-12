Kevin allein im reichen Haus

Jahr für Jahr lacht man über die tolpatschigen Einbrecher: Eines haben sie allerdings, den richtigen Riecher. Sie wissen, wo es etwas zu holen gibt.

Dieser Film ist unvermeidlich: "Kevin – Allein zu Haus" hat seinen festen Platz im weihnachtlichen Programm Die einen werden bei "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" sentimental, die anderen schwelgen mit Romy Schneiders "Sissi", und die Fans von Kevin McCallister lachen Jahr für Jahr darüber, wie hart dieser Junge den tollpatschigen Einbrechern zusetzt. Ein Schuss mit einem Luftgewehr auf die Stirn, ein Treffer von einem herabfallenden Bügeleisen, dazu Verbrennungen an einem glühend heißen Türgriff – Ärzte haben schon festgestellt, dass die Einbrecher im wahren Leben die Verletzungen nicht überlebt hätten.

Nun hat die New York Times bei der Federal Reserve, der Zentralbank der USA, nachgefragt, wie reich die McCallisters sein müssen. Ein Weihnachten in Paris mit 15 Personen, dazu dieses große Haus, das muss man sich erst einmal leisten können. Ist das noch bessere Mittelschicht? Die Antwort: nein. Das Haus der McCallisters gibt es wirklich, es liegt in Winnetka, einem Vorort von Chicago, der zu den teuersten Vierteln in den Vereinigten Staaten gehört.

Das Haus ist heute rund 2,4 Millionen Dollar wert

Nur rund ein Prozent der Bevölkerung von Chicago hätte sich das Haus leisten können. Heute müsste man dafür gut 2,4 Millionen Dollar bezahlen. Dazu müsste die Familie laut Analysten der Federal Reserve auf ein Haushaltseinkommen von gut 730.000 Dollar oder mehr pro Jahr kommen – oder einfach gesagt: reich sein.

Womit die McCallisters ihr Geld verdienen, wird dabei nicht größer erklärt. Die Spekulationen unter den Fans reichen weit. Nach einer Fan-Theorie gehört der Vater zum organisierten Verbrechen, sind die Einbrecher Teil einer Vendetta und Kevins brutale Selbstverteidigung ist das Ergebnis einer Kindheit im Zeichen von Kriminalität. Aber wer so denkt, der hat keinen Sinn für diese Erfolgskomödie.