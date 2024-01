Die drei genialen Frauen: Das ist die Lösung unserer Weihnachtsrätsels

Die Auflösung und die drei Gewinner unseres Weihnachtspreisrätsels 2023. Gesucht waren drei italienische Malerinnen des (Früh-)Barock. Was ihnen half, berühmt zu werden, war erstklassige Bildung im Elternhaus.

Nein, die berühmte Malerin Artemisia Gentileschi (1593 - 1653) war diesmal nicht in unserem traditionellen Bilderrätsel zu Heiligabend vertreten; sie war ja in der Vergangenheit auch schon einmal in einem solchen Rätsel zu ermitteln gewesen. Und wiederholt bei der Künstlerwahl haben wir uns bislang noch nie!

Dennoch tauchte Artemisia Gentileschi hin und wieder bei den Lösungsvorschlägen 2023 unserer Leser auf - jedoch: leider fälschlicherweise. Gleichwohl: Mindestens 95 Prozent der E-Mails, Briefe, Postkarten, die uns erreichten, nannten korrekt die Namen der drei zu suchenden italienischen Barock-Künstlerinnen.

Gerade die Kunst und die Biographie Anguissolas sind eine eingehende Betrachtung wert

Nun kann man nicht gerade behaupten, dass diese drei Künstlerinnen bereits fest im Bewusstsein selbst von Kunstfreunden verankert sind, dass ihre Namen also gängig und geläufig sind. Auch dies wurde in den Zuschriften deutlich, in denen es bisweilen sinngemäß oder ganz genauso hieß: "mir bis dahin namentlich unbekannt". Aber insgesamt 378 Leser(innen) haben sich dennoch die Mühe gemacht, nachzuschlagen, zu recherchieren, zu fahnden - trotz unserer eher spärlichen Hinweise bezüglich erfolgversprechender Lösungswege. Manchen Teilnehmern half der Hinweis auf die noch bis 28. Januar laufende Ausstellung "Geniale Frauen" im Hamburger Kunstforum Bucerius beziehungsweise deren Katalog (ab 2. März im Kunstmuseum Basel); andere gingen systematisch folgendermaßen vor - wie es in einer Zuschrift hieß:

"1. Ich habe nicht die geringste Ahnung. 2. Google fragen: berühmte Malerinnen 16. - 17. Jahrhundert 3. Na, so viele sind das ja gar nicht. So 7 bis 8 Namen. Ich lese die Viten und habe bald die passenden gefunden. Nichtsdestotrotz sitze ich 3 Stunden später immer noch am Tablet und lese Viten, recherchiere Malstile, Ereignisse etc., etc., etc.... Ich habe wieder enorm viel gelernt. Danke!"

Ja, sich genüsslich "verlieren" im Schönen, in der Kunst, in der Kunstgeschichte - so erging es manchen Rätselteilnehmern. Eine Dame schrieb dazu: "Wieder einmal bestätigt es sich: Lesen erweitert den Horizont!" Jene drei Damen im Selbstporträt aber, die bis zum Heiligabend hinter dem allgemeinen Horizont auf ihre (Wieder-)Entdeckung warten mussten, sie heißen:

LAVINIA FONTANA ( Bologna 1552 - 1614 Rom ), auch Schöpferin der abgebildeten nächtlichen "Geburt Christi"-Szene

( 1552 - 1614 ), auch Schöpferin der abgebildeten nächtlichen "Geburt Christi"-Szene SOFONISBA ANGUISSOLA ( Cremona 1531/32 - 1625 Palermo )

1531/32 - 1625 ) ELISABETTA SIRANI ( Bologna 1638 - 1665 Bologna )

Gerade die Kunst und die außergewöhnliche Biographie Sofonisba Anguissolas sind eine eingehende Betrachtung wert, nicht zuletzt weil sie als Hofdame am spanischen Königshaus die junge Elisabeth von Valois in der Malerei unterrichtete und porträtierte, zudem von Rubens anerkennend kopiert wurde und steinalt in Palermo starb. Das schreit geradezu nach einer Film-Dramatisierung, das ist ausreichend Stoff zu weiterer Recherche aller Kunstfreunde...

Unter den 378 Rätselteilnehmern haben wir drei Gewinner ausgelost. Sie heißen:

Gabi Forstner ( Burgau )

( ) Manfred Vandrey ( Neusäß )

( ) Regina Rauß ( Memmingen )

Ihnen geht ein "Bilderbuch" zu einem Maler, einer Künstlerin ihrer Wahl zu. Wir danken für die Teilnahme und für alle hartnäckige Detektiv-Arbeit!