Feminismus heute: Zwei neue Manifeste für den Wandel der Geschlechter

Laurie Penny mit "Sexuelle Revolution" und Amia Srinivasan "Das Recht auf Sex": Was haben uns eine vertraute und eine neue Frontfrau des Feminismus zu sagen?

Um mit dem Grundsätzlichen zu beginnen: „Feminismus ist keine Philosophie, keine Theorie, ja, nicht einmal eine Anschauung. Er ist vielmehr eine politische Bewegung, die die Welt bis zur Unkenntlichkeit verändern soll. Der Feminismus fragt: Wie sähe die Welt aus, wenn wir der politischen, gesellschaftlichen, sexuellen, wirtschaftlichen, psychischen und physischen Unterordnung von Frauen ein Ende setzen? Er antwortet: Wir wissen es nicht; probieren wir es aus!“

Die Gefahr des "Incel": Wenn Männer unfreiwillig enthaltsam leben

So schreibt Amia Srinisavan zur Einleitung des Buches, mit dem sie als neue Frontfrau des Feminismus eine Art Manifest vorlegt. Zweierlei sorgt für besondere Aufmerksamkeit, zum einen: Der knallige Titel mit „Das Recht auf Sex“. Der ist dem enthaltenen Aufsatz geschuldet, mit dem sie 2018 Aufsehen erregt hatte, anspielend auf einen Amokläufer in den USA, der seine Attacken auf Frauen damit begründete, sich von diesen abgewiesen und gedemütigt gefühlt zu haben – um sein Recht gebracht. Ein Beispiel des „Incel“, „involuntary celibate“, eines „unfreiwillig Enthaltsamen“. Gefrustete Männer, die Frust und Wut gegen den Wandel der Geschlechterrollen richten, wenn sie weiß sind, zudem auf die Diversität, und so den radikalen Rechten zu Rekruten werden, etwa beim den Sturm auf das Capitol.

Die Philosophin Amia Srinisavan. Ihr Buch heißt "Das Recht auf Sex". Foto: Nina Subin

Von hier bereits würde der Weg zur zweiten, allerdings vertrauten Frontfrau des Feminismus führen. Denn die Britin Laurie Penny, die vor zehn Jahren dem Buch „Fleischmarkt“ hervorgetreten ist und sich auch schon mit Alice Schwarzer vom bisherigen Feminismus abgrenzend angelegt hat – auch sie legt ein Manifest vor: „Sexuelle Revolution“. Und wie in dessen Untertitel anklingt, geht es dabei auch um Incels und Trumps: „Rechter Backlash und feministische Zukunft“, im Original noch deutlicher „Modern Fascism and Feminist Fightback“. Die 35-jährige Laurie Penny, studierte Literaturwissenschaftlerin, ist inzwischen in Blogs und Kolumnen, Büchern und Auftritten Vollzeit-Aktivistin und formuliert mit Verve ihre umfassende Programmschrift.

Die erstaunliche Amia Srinisavan und wie Ohnmacht zur Macht wird

Zurück bei Amia Srinisavan aber ist es zum zweiten ihre Karriere, die für Aufmerksamkeit sorgt – und sie als Beispiel des Wandels zeigt: Die in New York als Tochter indischer Eltern geborene Philosophin ist mit 37 nicht nur die jüngste Besetzung des renommierten Lehrstuhls für soziale und politische Theorie an der Universität Oxford – sondern auch die erste Frau und die erste „Person of Colour“. Was aber hat sie zu sagen? Die sechs Aufsätze analysieren Macht- und Gewaltverhältnisse in unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen Methoden. Zum Beispiel spricht Srinivasan mit Studierenden über die Geschlechterrollen in Pornos und zeigt an den Aussagen junger Menschen aus dem „Colour“-Bereich wie aus der Arbeiterschicht über ihre Dating-Erfahrungen, dass sich auch im Begehren etwas Politisches zeigt. Am interessantesten ist sie aber da, wo sie essayistisch die größeren, systematischen Bögen wagt. Und den Maßstäbe der Gleichheit und Freiheit entwirft für den Wandel der Welt, in der sich „Ohnmacht kollektiviert, artikuliert und angemessen repräsentiert“ – denn dann: „kann sie Macht entwickeln“.

Die Autorin und Aktivistin Laurie Penny. Ihr Buch heißt "Sexuelle Revolution". Foto: Sam Braslow

Bei Laurie Penny fließt die Gesamtschau aus einem Guss. Befund: „Die Welt befindet sich mitten in einer sexuellen Revolution.“ Genauer: „Überall auf der Welt schreiben Frauen und Queere die Klauseln eines Gesellschaftsvertrags um, der nie dazu angetan war, uns einzuschließen. ( …) Sie gestalten eine neue Zukunft, in der Freiheit universell ist und allen zusteht, nicht nur weißen, heterosexuellen, wohlhabenden cis Männern.“ Cis als Gegenteil von trans, Männer, die immer schon solche waren also.

Lesen Sie dazu auch

Laurie Penny: "Wir brauchen eine neue Ethik der Einvernehmlichkeit"

Das Ziel: „Jeder Mensch auf Erden hat ein Anrecht auf den eigenen Körper und die eigene Geschichte. Wenn sich eine Person, die nicht weiß oder hetero oder männlich ist, so verhält, als glaube sie fest an dieses Anrecht, beansprucht sie lediglich ihren bislang nicht eingeforderten Anteil, der ihr schon vom ersten Atemzug an gehört hat, und bereichert damit sich selbst ebenso wie die Gesellschaft.“

Und das Mittel: „Consent ist das Gegenteil von Autoritarismus und das Gegenteil von Scham. Für Einvernehmlichkeit brauchen wir kein neues Regelwerk. Wir brauchen eine neue Ethik der Einvernehmlichkeit, im öffentlichen wie im privaten Leben, für den sexuellen und den sozialen Umgang – überall dort, wo Zwang und Schikane als freier Wille verbrämt und als Freiheit verklärt werden.“ Und die Belege dafür, dass das, was doch so selbstverständlich klingt, es eben längst nicht ist, sind so erdrückend wie bestürzend.