Die Documenta-Macher stehen vor einem Scherbenhaufen

Plus Alles wieder auf Anfang: Die Suche nach einer künstlerischen Leitung für die Documenta 2027 muss neu gestartet werden. Die Weltkunstausstellung steckt tief in der Krise.

Die jüngste Nachricht ist abzusehen gewesen. Nun ist es amtlich: Die übrig gebliebenen vier Mitglieder der Findungskommission für die Leitung der Documenta im Jahr 2027 treten geschlossen zurück und machen das Debakel für die Weltkunstausstellung in Kassel damit perfekt. Der Prozess soll neu gestartet werden, ist in der Pressemitteilung der Documenta zu lesen. Festzuhalten ist: Die Weltkunstausstellung in Kassel steckt tief in der Krise.

Es gab Jahrzehnte, in denen war die Documenta wie ein Ritterschlag in der globalen Kunstwelt. Wer es dorthin geschafft hatte, betrat das internationale Parkett. Gleiches galt für die Kuratoren der Schau. Mittlerweile scheint allerdings das Gegenteil zu gelten. Auch die Kunstwelt ist voller politischer Debatten – und zum Beispiel tief gespalten über das Massaker der Hamas in Israel und den darauffolgenden Angriff Israels auf Stellungen der Hamas mit den vielen zivilen Opfern.

