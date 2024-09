Badnerlied fast in Endlosschleife

Acht Stunden lang haben Sänger und Chöre in Waldkirch im Ortenaukreis ununterbrochen das Badnerlied gesungen. Mehr als 50 Gruppen - darunter Schulklassen, eine Narrenzunft, ein Weingut und Chöre - teilten sich in dem Konzertmarathon die 1.300 Strophen und sangen diese am Samstagabend nonstop zum Klang von Drehorgeln vor dem Rathaus, wie eine Sprecherin bestätigte. Damit die zwei Orgeln das Lied ununterbrochen begleiten konnten, wurden spezielle Notenbänder angefertigt.

Die musikalische Untermalung übernahmen die berühmten Waldkircher Drehorgeln, die dazu im Wechsel erklingen. Waldkirch feiert in diesem Jahr auch 225 Jahre Orgelbau. Ausgeführt wurde die Aktion nach Auskunft der Stadt in Blöcken von 25 Strophen, jeweils gefolgt von dem Refrain, gesungen von Gruppen mit maximal fünf Menschen. Veranstalter des Badnerlied-Konzertes waren die Werbegemeinschaft und die Orgelstiftung von Waldkirch in Zusammenarbeit mit der Stadt.

Die älteste bekannte Publikation des Badnerliedes findet sich in einem Liederheft zum 16. Badischen Pioniertag in Heidelberg aus dem Jahr 1896. Neben Umdichtungen zu Jubiläen oder zu einzelnen Orten gibt es darin auch Fieses und Hämisches gegen die Schwaben wie: «In Konstanz fließt der Rhein noch blau, In Mannheim wird er grau, Da fließt der dreckig Neckar rein, Die alte Schwabensau» oder «In Sipplingen beim Seepumpwerk, da pumpt man Wasser raus, Wir Badner pinkeln fröhlich rein, Die Schwaben saufens aus».

Publikum verlangte nach 1.300 Strophen Zugabe

Nach Angaben der Sprecherin könnte somit weltweit das am längsten gesungene Lied mit den meisten Strophen erklungen sein - offiziell sei dieser «Rekord» aber nicht überprüft oder gar bestätigt. Das Publikum auf dem Marktplatz habe am Ende sogar eine Zugabe verlangt. Die Sänger sangen daraufhin 25 der 1.300 Strophen noch einmal.